Confesión de Zlatan sobre el Mundial desató una tormenta política en redes

La figura de Zlatan Ibrahimovic volvió a generar debate en las redes sociales, esta vez por una declaración relacionada con el Mundial de 2026. El exdelantero sueco reveló que apoyará a Croacia durante el torneo, una postura que provocó reacciones encontradas debido a sus raíces familiares y al complejo contexto histórico que existe entre croatas y bosnios.

Durante una intervención como comentarista de televisión, Ibrahimović analizó el Grupo L, integrado por Croacia, Inglaterra, Ghana y Panamá. En medio de su evaluación, dejó clara su preferencia por el combinado croata.

“Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo”, afirmó el exjugador, quien nació en Suecia, pero tiene madre croata y padre bosnio.

Lo que dijo Zlatan sobre el Mundial despertó tensiones históricas en Europa

Sus palabras no tardaron en hacerse virales y despertaron malestar entre numerosos aficionados bosnios, quienes recordaron el origen de su padre y cuestionaron que no mostrara apoyo hacia Bosnia y Herzegovina. En la red social X aparecieron cientos de comentarios criticando la postura del exfutbolista, mientras otros usuarios rescataron declaraciones pasadas en las que Ibrahimović había manifestado sentirse más identificado con Croacia.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en su defensa. Seguidores croatas destacaron que Zlatan pudo haber optado por representar a Croacia durante su carrera deportiva, pero eligió vestir la camiseta de Suecia, selección con la que construyó una trayectoria histórica y se convirtió en uno de los delanteros más destacados de su generación.

La controversia adquiere una dimensión especial por la historia de los Balcanes. Bosnia y Croacia comparten un pasado marcado por tensiones políticas, étnicas y religiosas derivadas de la disolución de Yugoslavia. Entre 1992 y 1994 ambas comunidades estuvieron enfrentadas en el conflicto croata-bosnio, considerado uno de los episodios más complejos de las guerras yugoslavas.

Aunque Ibrahimović se limitó a expresar una preferencia futbolística, sus palabras reabrieron un debate sensible sobre identidad, pertenencia y raíces familiares en una región donde estos temas continúan generando profundas emociones décadas después del fin de los conflictos armados.