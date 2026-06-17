¡Congo lo igualó! Portugal duerme y los africanos marcan el empate 1-1

Cuando parecía que Portugal se marcharía al descanso con ventaja en el marcador, apareció Yoane Wissa para devolverle la ilusión a la República Democrática del Congo.

El delantero aprovechó una de las mejores acciones ofensivas de su selección para establecer el empate 1-1 en los minutos finales del primer tiempo del encuentro disputado en Houston.

La jugada nació desde uno de los costados, donde el conjunto africano logró encontrar espacios tras varios intentos frustrados. El centro llegó con precisión al corazón del área y Wissa apareció con determinación para conectar un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta portugués.

Portugal no aprovechó la superioridad: de balón aéreo lo empató Congo

El tanto tuvo un valor especial para los congoleños, que habían comenzado el partido en desventaja tras el gol tempranero de João Neves.

A pesar del dominio inicial de Portugal, la selección africana mostró personalidad para mantenerse en el partido y aprovechar una de las pocas oportunidades claras que generó durante la primera mitad.

Antes de la anotación, el encuentro también estuvo marcado por la amonestación de Chancel Mbemba, quien vio la tarjeta amarilla en una acción discutida tras disputar un balón aéreo utilizando su fortaleza física.