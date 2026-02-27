César Farías, en el ojo de Conmebol: abren investigación tras clasificación de Barcelona

Barcelona de Ecuador está dulce con las fases previas de la Copa Libertadores. Con Segundo Alejandro Castillo en el 2025, el club logró sellar la clasificación para la fase de grupos dejando atrás nada más ni nada menos que a Corinthians que tuvo que consolarse con la Copa Sudamericana.

Ahora con César Farías, el club dio un golpe en la segunda fase después de superar a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona para emparejar la serie y ganar en la tanda definitiva desde el punto penal. En la Fase III deberán enfrentar a un Botafogo que tuvo dificultades ante Nacional de Potosí.

Infortunadamente, tras la clasificación para la tercera instancia, y fase anterior a los grupos, Barcelona y el entrenador venezolano César Farías están en el ojo del huracán por la Conmebol que decidió abrir un expediente, tanto para el club como para Farías por hechos suscitados en el partido de ida en el Banco Pichincha de Guayaquil.

¿POR QUÉ LA CONMEBOL LE ABRIÓ EXPEDIENTE A BARCELONA Y A CÉSAR FARÍAS?

Los dos partidos fueron calientes como era de esperarse. En el partido de vuelta, César Farías tuvo un encontronazo con la seguridad argentina cuando un medio venezolano se acercó a entrevistarlo. En la ida en Guayaquil, los aficionados y algunas actitudes del entrenador fueron revisadas por la terna arbitral y la Conmebol.

El abogado deportivo Marcelo Bee Sellares informó que la Conmebol le abrió un expediente al Barcelona y a César Farías por el partido de ida ante Argentinos Juniors en condición de local. Los ecuatorianos perdieron ese encuentro, y, además, recibieron alertas días después.

Marcelo Bee Sellares expone que el expediente se abrió por los siguientes artículos, “Art. 12.2 b) del Código Disciplinario (conducta ofensiva o antideportiva). Arts. 4.3.1.2 y 5.1.11.5 (2) del Manual de Clubes 2026 (zona técnica y obligaciones reglamentarias)”.

Bajo ese panorama, todo se debe a que César Farías habría utilizado un lenguaje ofensivo frente a rivales y la Conmebol se percató de manera inmediata. Además, afirman que hubo un “incumplimiento de obligaciones en zona técnica”. Por ahora, de acuerdo con Bee Sellares no hay ninguna sanción.

En esos momentos, lo único que hizo la Conmebol fue abrir el proceso investigativo con base en el informe arbitral. Este expediente podría terminar en una multa o suspensión del entrenador para las siguientes fechas de la Copa Libertadores cuando enfrenten a Botafogo.

Habrá que esperar el dictamen oficial. Lleva poco tiempo en Barcelona, pero César Farías ya ha dado de qué hablar con polémicas, esas que nunca han estado alejadas en cada club en el que ha estado el venezolano.