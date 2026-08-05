CONMEBOL llegó al Metropolitano: así avanza el escenario para la final de la Sudamericana

Barranquilla avanza en los preparativos para recibir uno de los grandes acontecimientos del calendario internacional. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez continúa con sus trabajos de remodelación y adecuación con miras a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 (21 noviembre), mientras una delegación del organismo rector del fútbol sudamericano supervisa de cerca el avance de las obras.

La visita técnica comenzó el pasado 3 de agosto y se extiende hasta este jueves 6. Durante estos días, una comisión multidisciplinaria de CONMEBOL recorre las diferentes áreas del escenario deportivo para verificar los avances físicos y establecer las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo del partido decisivo.

El Metropolitano se prepara para la gran final: CONMEBOL ya inspecciona el estadio

La delegación está integrada por especialistas de distintas áreas, entre ellas seguridad, operaciones, competiciones, salud, transporte, transmisión de televisión, prensa, asuntos legales, redes sociales y marketing. El objetivo es evaluar cada aspecto relacionado con la organización de un evento de esta magnitud.

Las inspecciones se desarrollan bajo los estándares internacionales establecidos por CONMEBOL y hacen parte del proceso de reinversión y mejoramiento continuo del estadio.

La intención es que el Metropolitano llegue a la gran cita con las condiciones necesarias para garantizar tanto el espectáculo deportivo como la experiencia de aficionados, equipos y medios de comunicación.

CONMEBOL inspecciona el Metropolitano de Barranquilla rumbo a la final de la Sudamericana 2026

En las jornadas de trabajo también participan funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, representantes de la Federación Colombiana de Fútbol y los ingenieros del consorcio encargado de ejecutar las obras de remodelación.

Todos ellos hacen parte de las mesas de seguimiento e inspección que acompañan la visita de la confederación.

La supervisión representa un paso importante en el camino hacia la final y permite identificar con anticipación los aspectos que todavía requieren ajustes.

Barranquilla busca responder a las exigencias de CONMEBOL y consolidarse nuevamente como una ciudad capaz de organizar grandes acontecimientos futbolísticos.

Con esta visita, la organización continental, la administración distrital y la Federación Colombiana de Fútbol ratifican su compromiso para entregar un escenario renovado y preparado para recibir la final de la Sudamericana 2026, un partido que pondrá nuevamente a Barranquilla en el centro de la escena del fútbol sudamericano.