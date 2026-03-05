¿Contacto con la Selección Argentina? Esto dijo Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

Rodrigo Contreras, figura fundamental en el duelo contra Nacional marcó doblete, a su llegada a Bogotá estuvo presente en la mesa de la FM Más Fútbol, allí, Guillermo Arango, le pregunta por su relación con Messi y la Selección Argentina.

El periodista de La FM, también de Win Sports, le preguntó específicamente por su fotografía con Lionel Messi, el goleador argentino empezó a contar su trayectoria como jugador: "Sí, yo la verdad que yo me crie en un club muy grande, como los es San Lorenzo de Almagro, hice la inferior ahí, debuté mi debut ese año en el 2013, debuté y salí campeón del torneo argentino".

La trayectoria y experiencia del argentino se debe a los torneos que ha podido disputar: "salimos campeón de Copa Libertadores y al año siguiente la Supercopa Argentina. Fueron tres años muy lindos en San Lorenzo. Después, bueno, me tocó salir campeón del sudamericano Sub-20 también, donde compartí con grandísimos jugadores y todas esas cosas creo que a uno lo va marcando".

Sobre su contacto directo con el equipo argentino y Lionel Messi agregó: "me tocó hacer sparring con la Selección, con la Selección Mayor fui sparring en el Mundial de 2014, que Argentina pierde la final. Y bueno, entrenar con Messi, con todos los jugadores de ese calibre, de esa magnitud que era en todos de Europa, yo estaba en San Lorenzo en ese momento, para mí fue algo único, uno siempre mira, observa, aprende y lo trata de llevar después a cabo para imitar esas cosas dentro de la cancha".

EL atacante complementó la información con el resto de su trayectoria: "después me tocó jugar en el la U de Chile, que es un equipo grande también. Me tocó jugar en México, en Portugal. Tuve varios equipos que fueron muy lindos, ya había jugado Copa internacional antes también, entonces otras cosas a mí me sumó experiencia, obviamente a veces las cosas salen, a veces no, pero nunca me quedé con eso, siempre trabajé para seguir mejorando, para seguir luchando por mi camino".

Finalmente el delantero aseguró que su cuota goleadora viene siendo regular: "y creo que hoy mi presente habla de los últimos cuatro años que la verdad que siempre pasé los 10 goles el 2023, el 19, el 20 24, 17, el año pasado ese 10, bueno ahora llevo cinco goles en nueve partidos entonces creo que eso habla de todo lo que vengo trabajando y tratando siempre de mejorar para seguir creciendo como futbolista".