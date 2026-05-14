Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, al comando de la Selección Francia

Recta final para la Copa del Mundo de la FIFA. Todo está listo para que las 48 selecciones nacionales disputen el certamen más importante del mundo del deporte. Recuerde que la Copa del Mundo de la FIFA se podrá ver a través de la pantalla del Canal RCN.

Didier Deschamps reveló la lista final de jugadores que irán al Mundial, por parte de la Selección Francia. Dentro de los futbolistas destacados está Kylian Mbappé, Ousmane Demeblé, Michael Olise, entre otros. Adicionalmente, Eduardo Camavinga se quedó fuera de la lista, antelas constantes lesiones durante la temporada.

Las palabras de Didier Deschamps

Didier Deschamps, entrenador de la Selección Francia, se refirió a lo que fue la confección de la nómina “No se trata necesariamente de los 26 mejores jugadores. Tiene que ver con el equilibrio y con cómo se compenetra el equipo” en declaraciones a TF1.

Nómina de Francia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

- Arqueros (3): Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)

- Defensores (9): Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)

- Centrocampistas (5): N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)

- Atacantes (9): Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33).

El camino de la Selección Francia en la Copa del Mundo de la FIFA

La Selección Francia tendrá algunos compromisos de preparación antes de llegar a Boston, donde será su campamento base. Jugará vs. Costa de Marfil el 4 de junio en Nantes y vs. Irlanda del Norte, el 8 de junio en Lille.