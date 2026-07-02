Copa del Mundo 2026: los partidos de octavos de final que transmitirá el Canal RCN

El Canal RCN continúa con el gran cubrimiento de la Copa del Mundo 2026 en el que se desplegaron múltiples talentos, quienes han logrado transmitir a través de la señal tradicional y las plataformas digitales todas las emociones y pormenores del certamen.

Después de terminada la ronda de dieciseisavos de final, el Canal RCN tiene acordada la transmisión de cinco partidos de la fase de octavos de final, la cual dará inicio este sábado 4 de julio.

Los 5 partidos de octavos de final que transmitirá RCN

El Canal RCN le llevará a todos los aficionados del fútbol y de la Copa del Mundo todas las emociones de cinco partidos de la ronda de octavos de final, los cuales se podrán VER EN VIVO por la señal abierta.

El primero en transmitirse será el que disputen las selecciones de Paraguay y Francia este sábado 4 de julio a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio de Filadelfia.

Sábado 4 de julio

Paraguay Vs Francia

Hora: 4:00 P.M.

Posteriormente, el domingo 5 de julio se llevarán todas las emociones del duelo entre Brasil y Noruega, que tendrá su pitazo inicial desde las 3:00 de la tarde en el estadio de Nueva York.

Domingo 5 de julio

Brasil Vs Noruega

Hora: 3:00 P.M.

El mismo domingo 5 de julio, el Canal RCN también transmitirá el compromiso entre las selecciones de México contra Inglaterra en el estadio de Ciudad de México a partir de las 7:00 de la noche.

Domingo 5 de julio

México Vs Inglaterra

Hora: 7:00 P.M.

La actividad de la Copa del Mundo por el Canal RCN continuará el lunes 6 de julio con el duelos entre los ganadores de las series entre España contra Austria y Portugal frente a Croacia.

Dicho compromiso tiene pactado su pitazo inicial a partir de las 2:00 de la tarde.

Lunes 6 de julio

España Vs Austria / Portugal Vs Croacia

El martes 7 de julio, el Canal RCN transmitiría el partido de la Selección Colombia, en caso de superar a Ghana en los dieciseisavos de final, contra el vencedor del partido entre Suiza y Argelia. Este encuentro tendrá sede en Vancouver, Canadá.

Martes 7 de julio

Colombia Vs Ghana / Suiza Vs Argelia

Hora: 3:00 P.m.

(El partido del martes 7 de julio solo se transmite si es la Selección Colombia la que participe del encuentro)