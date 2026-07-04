Copa del Mundo 2026: partidos de este domingo 5 de julio y cómo VER EN VIVO

La fiebre mundialista alcanza su máximo punto con la llegada de los octavos de final, los equipos quieren avanzar a la siguiente ronda, que define los mejores equipos del campeonato.

Este domingo 5 de julio con dos compromisos de calibre histórico que prometen paralizar a los fanáticos del balompié global.

Los aficionados en Colombia podrán seguir todas las emociones del duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, a través de la transmisión del Canal RCN este domingo desde las 3:00 p. m., con una cobertura especial del compromiso que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti afronta uno de sus desafíos más exigentes del torneo, marcada por las bajas de figuras como Lucas Paquetá y Raphinha, mientras que Neymar continúa fuera por lesión. Aun así, la Canarinha confía en el gran momento de Vinícius Júnior y Matheus Cunha para avanzar a los cuartos de final.

Enfrente estará una Noruega que nunca ha perdido ante Brasil y que llega impulsada por el poder goleador de Erling Haaland, uno de los máximos anotadores del campeonato.

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final y podrá verse EN VIVO por Canal RCN

Al caer la noche, el protagonismo se trasladará al continente americano cuando México se enfrente a la poderosa escuadra de Inglaterra las 7:00 p.m.transmitidos por la señal de DSPORTS.

El conjunto azteca llega con el cobijo de su afición y la obligación de demostrar su jerarquía ante uno de los planteles más competitivos del Viejo Continente. Los ingleses, por su parte, intentarán hacer valer su poderío físico en un duelo de pronóstico totalmente reservado.

Como ha ocurrido desde el inicio del torneo, DeportesRCN.com llevará un cubrimiento especial de toda la actividad del Mundial, con la previa, el minuto a minuto, las reacciones, los goles y el análisis de cada uno de los partidos que definirán el camino hacia la gran final del campeonato.