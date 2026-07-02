Copa del Mundo 2026: partidos de este viernes 3 de julio y cómo VER EN VIVO

La Copa del Mundo está en su etapa definitiva y todo está listo para que este viernes 3 de julio se cierre la ronda de dieciseisavos de final con los últimos tres partidos de esta fase.

Partidos de 16avos de final de este viernes 3 de julio

La jornada del viernes 3 de julio la abrirán las selecciones de Australia y Egipto cuando se enfrenten a partir de la 1:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio de Dallas.

Australia Vs Egipto

Hora: 1:00 P.M.

Posteriormente, desde las 5:00 de la tarde, horario de Colombia, la selección de Argentina se medirá con la sorpresiva Cabo Verde en Miami.

Argentina Vs Cabo Verde

Hora: 5:00

La jornada la cerrarán las selecciones de Colombia y Ghana desde las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

Colombia Vs Ghana

Hora: 8:30

Colombia Vs Ghana EN VIVO por el Canal RCN

Todas las emociones del partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se podrán disfrutar a través de la señal abierta del Canal RCN este viernes 3 de julio a partir de las 6:30 de la tarde.

El compromiso también contará con transmisión desde el canal de YouTube del Canal RCN, la APP del Cana RCN y La FM.