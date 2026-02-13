Copa Libertadores 2026: confirmadas todas las llaves de la segunda fase previa

Quedaron conformados en su totalidad los ocho cruces de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026, luego de disputarse durante esta semana las tres llaves correspondientes a la primera instancia del torneo continental.

Clasificados de primera a segunda fase previa de Libertadores

En esa fase inicial, Deportivo Táchira eliminó a The Strongest por penaltis, mientras que 2 de Mayo dejó en el camino a Alianza Lima y Juventud de las Piedras superó a Universidad Católica de Ecuador, completando así el grupo de clasificados que se suman a los equipos ya instalados en la segunda ronda.

Lea también Santa Fe pondría color azul en su camiseta y abrió el debate entre sus hinchas

Cabe recordar que 15 equipos ya estaban asegurados en la segunda fase previa, por lo que únicamente restaba conocer a los tres ganadores de la etapa inicial para completar el cuadro definitivo de enfrentamientos.

Cruces de fase 2 de Copa Libertadores 2026

De esta manera, las llaves de la segunda fase previa quedaron conformadas así: 2 de Mayo vs Sporting Cristal, Carabobo vs Huachipato y Liverpool vs Independiente Medellín, siendo estos los tres primeros cruces del calendario.

También se enfrentarán Barcelona vs Argentinos Juniors, Nacional Potosí vs Botafogo y O’Higgins vs Bahía, en series donde argentinos y brasileños parten como favoritos.

Los otros dos emparejamientos serán Juventud de las Piedras vs Guaraní y Deportivo Táchira vs Deportes Tolima, completando así las ocho series de esta fase.

Fechas de la segunda fase previa de Copa Libertadores 2026

Según el calendario, los tres primeros cruces (cuarto párrafo) se disputarán los días 17 y 24 de febrero, los siguientes tres (quinto párrafo) tendrán acción el 18 y 25, mientras que las dos últimas llaves (sexto párrafo) se jugarán el 19 y 26 del mismo mes. En todos los casos, los equipos ubicados a la izquierda iniciarán como locales y cerrarán la serie en condición de visitantes.

Los ganadores de cada una de estas ocho llaves avanzarán a la tercera fase previa, la última instancia antes de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026, donde se definirán los equipos que completarán el cuadro principal del torneo más importante de clubes en Suramérica.