Copa Sudamericana: tabla de posiciones de todos los grupos tras la quinta fecha

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 entró en su recta definitiva tras disputarse gran parte de la quinta jornada, una fecha que dejó equipos clasificados, grupos completamente abiertos y varios clubes históricos al borde de la eliminación.
A falta de una jornada para cerrar esta fase, la lucha por avanzar a los octavos de final sigue siendo intensa en prácticamente todas las zonas del torneo continental.
Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana
Grupo A
- Macará – 9 pts
- América – 8 pts
- Tigre – 6 pts
- Alianza Atlético – 2 pts
Grupo B
- Puerto Cabello – 7 pts
- Cienciano – 7 pts
- Atlético Mineiro – 7 pts
- Juventud – 6 pts
Grupo C
- São Paulo – 9 pts
- Millonarios – 8 pts
- O’Higgins – 7 pts
- Boston River – 3 pts
Grupo D
- San Lorenzo – 7 pts
- Dep. Cuenca – 6 pts
- Deportivo Recoleta – 5 pts
- Santos – 4 pts
Grupo E
- Botafogo – 13 pts
- Caracas – 9 pts
- Racing – 5 pts
- Independiente – 0 pts
Grupo F
- Torque – 12 pts
- Grêmio – 10 pts
- Deportivo Riestra – 4 pts
- Palestino – 2 pts
Grupo G
- Olimpia – 10 pts
- Vasco da Gama – 7 pts
- Audax Italiano – 7 pts
- Barracas Central – 3 pts
Grupo H
- River Plate – 11 pts
- Carabobo – 9 pts
- Bragantino – 7 pts
- Blooming – 1 pt