Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: tabla de posiciones de todos los grupos tras la quinta fecha

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana tras la disputa de la quinta fecha.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Tabla de posiciones Copa Sudamericana
Tabla de posiciones Copa Sudamericana // AFP

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 entró en su recta definitiva tras disputarse gran parte de la quinta jornada, una fecha que dejó equipos clasificados, grupos completamente abiertos y varios clubes históricos al borde de la eliminación.

A falta de una jornada para cerrar esta fase, la lucha por avanzar a los octavos de final sigue siendo intensa en prácticamente todas las zonas del torneo continental.

Así quedaron las tablas de posiciones de la Copa Sudamericana

Grupo A

  1. Macará – 9 pts
  2. América – 8 pts
  3. Tigre – 6 pts
  4. Alianza Atlético – 2 pts

Grupo B

  1. Puerto Cabello – 7 pts
  2. Cienciano – 7 pts
  3. Atlético Mineiro – 7 pts
  4. Juventud – 6 pts

Grupo C

  1. São Paulo – 9 pts
  2. Millonarios – 8 pts
  3. O’Higgins – 7 pts
  4. Boston River – 3 pts

Grupo D

  1. San Lorenzo – 7 pts
  2. Dep. Cuenca – 6 pts
  3. Deportivo Recoleta – 5 pts
  4. Santos – 4 pts

Grupo E

  1. Botafogo – 13 pts
  2. Caracas – 9 pts
  3. Racing – 5 pts
  4. Independiente – 0 pts

Grupo F

  1. Torque – 12 pts
  2. Grêmio – 10 pts
  3. Deportivo Riestra – 4 pts
  4. Palestino – 2 pts

Grupo G

  1. Olimpia – 10 pts
  2. Vasco da Gama – 7 pts
  3. Audax Italiano – 7 pts
  4. Barracas Central – 3 pts

Grupo H

  1. River Plate – 11 pts
  2. Carabobo – 9 pts
  3. Bragantino – 7 pts
  4. Blooming – 1 pt

En esta nota

Copa Sudamericana Millonarios América de Cali Fútbol Colombiano Colombia