Corea del Sur pasó del sufrimiento a la gloria contra República Checa

Corea del Sur confirmó su mejor momento en el partido y consiguió darle vuelta al marcador frente a República Checa en el estadio Akron de Guadalajara.

Después de comenzar abajo en el resultado, los asiáticos reaccionaron con personalidad y encontraron el 2-1 al minuto 79, desatando la celebración de sus aficionados en uno de los encuentros más emocionantes de la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

La remontada comenzó a tomar forma pocos minutos antes, cuando Hwang In-beom había igualado las acciones con una brillante definición para el 1-1. A partir de ese momento, los dirigidos por Hong Myung-bo asumieron el control del encuentro y comenzaron a inclinar la cancha a su favor.

Corea del Sur logró darle vuelta al resultado: 2-1 a Chequia

República Checa intentó responder y estuvo cerca de recuperar la ventaja. Incluso llegó a celebrar una anotación al minuto 77, pero la alegría fue efímera. El árbitro invalidó la acción por posición adelantada, una decisión que golpeó anímicamente al conjunto europeo.

Dos minutos más tarde llegó el castigo. Corea del Sur aprovechó el impulso generado tras el gol anulado y construyó una nueva ofensiva que terminó en el fondo de la red. El tanto confirmó la remontada asiática y premió a un equipo que había sido protagonista durante gran parte del compromiso.

La anotación provocó una explosión de alegría en las tribunas, donde los seguidores surcoreanos celebraron una reacción que parecía improbable cuando República Checa abrió el marcador a los 58 minutos mediante un cabezazo de su capitán.

El 2-1 reflejó la insistencia de Corea del Sur, que nunca dejó de buscar el arco rival y encontró recompensa en el tramo decisivo del encuentro. Con la ventaja en el marcador y poco más de diez minutos por disputar, los Guerreros de Taeguk quedaron cerca de comenzar su participación mundialista con una victoria de enorme valor en la lucha por la clasificación a los octavos de final.