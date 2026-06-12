Corea del Sur remontó ante República Checa y arrancó con victoria en el Mundial 2026

Corea del Sur tuvo que sufrir, pero terminó celebrando en grande en su estreno en el Mundial 2026. Los Guerreros de Taeguk remontaron un marcador adverso y derrotaron 2-1 a República Checa en el estadio Akron de Guadalajara, resultado que les permite arrancar con tres puntos fundamentales en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Durante gran parte del compromiso, el conjunto asiático mostró iniciativa y generó las mejores opciones de peligro. Son Heung-min lideró los ataques surcoreanos y estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones, mientras que Lee Kang-in también desperdició una clara oportunidad al inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, cuando mejor jugaba Corea del Sur llegó el golpe europeo. Al minuto 58, República Checa encontró la ventaja gracias a un cabezazo de su capitán tras un saque de banda, una acción que silenció momentáneamente a los aficionados asiáticos presentes en Guadalajara.

Lejos de desmoronarse, el equipo dirigido por Hong Myung-bo reaccionó con carácter. La igualdad llegó al minuto 67 por intermedio de Hwang In-beom, quien protagonizó una brillante acción individual. El mediocampista dejó atrás a un defensor checo y definió con una elegante vaselina para vencer al guardameta rival.

Corea del Sur remontó en el momento justo y silenció a República Checa

El empate cambió por completo la dinámica del encuentro. Corea ganó confianza y comenzó a inclinar la cancha a su favor. República Checa incluso llegó a celebrar un segundo gol al minuto 77, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

Dos minutos después llegó el momento decisivo. Los asiáticos aprovecharon el impulso anímico y encontraron el 2-1 definitivo al minuto 79, completando una remontada merecida por lo mostrado a lo largo del partido.

Con este triunfo, Corea del Sur da un paso importante en el Grupo A y envía un mensaje de fortaleza en su aspiración de avanzar a la siguiente ronda del Mundial.