El Corinthians ya se encuentra en Bogotá para afrontar un duelo clave contra Independiente Santa Fe por la cuarta jornada de la Copa Libertadores, pero lo hace con bajas sensibles que condicionan su planificación. La delegación del ‘Timão’ arribó a la capital colombiana en la madrugada con 24 jugadores.

Corinthians viajó a Colombia con dos días de antelación para adaptarse a la altura

El equipo dirigido por Fernando Diniz llega tras una exigente logística. Luego de caer 2-1 ante Mirassol en el Brasileirao, el plantel regresó a Sao Paulo para realizar trabajos regenerativos antes de emprender el viaje de seis horas hacia Colombia. La decisión de viajar con dos días de antelación responde a la necesidad de adaptación a la altura.

En lo deportivo, Corinthians lidera su grupo con puntaje perfecto y está a un paso de asegurar su clasificación a octavos de final. En la ida, el conjunto brasileño se impuso 2-0, por lo que buscará ratificar su superioridad en el Estadio El Campín. Con figuras como Yuri Alberto a la cabeza, el ‘Timão’ intentará sobreponerse a las ausencias y dar un paso más hacia la siguiente fase.

Corinthians llegó a Bogotá para enfrentar a Santa Fe: ¿Y Memphis Depay?

La ausencia más destacada es la del neerlandés Memphis Depay, quien continúa en proceso de recuperación tras una lesión muscular en el muslo derecho sufrida el pasado 22 de marzo ante Flamengo. El delantero, que acumula diez partidos fuera de las canchas, no fue arriesgado por el cuerpo médico, que prioriza su puesta a punto de cara a los próximos desafíos, incluyendo el panorama internacional.

A esta baja se suma la del mediocampista Allan, quien no pudo viajar debido a una condición genética que le impide competir en ciudades de altura como Bogotá, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Tampoco hacen parte de la convocatoria Vitinho, por molestias en la cadera; João Pedro Tchoca, por dolor púbico; Charles, con una lesión en el talón derecho; además de Kayke y Hugo, este último tras una intervención quirúrgica. Alex Santana, por su parte, no está inscrito en el torneo.