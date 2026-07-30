Coudet pidió lo que Quintero hacía en River: los hinchas lo recordaron de inmediato

River Plate atraviesa uno de sus momentos más delicados y la derrota frente a Gimnasia profundizó la preocupación.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su cuarta caída consecutiva y volvió a mostrar dificultades para generar fútbol en los metros finales, una carencia que quedó expuesta en la conferencia de prensa del entrenador y que rápidamente llevó a los hinchas a recordar a Juan Fernando Quintero.

El técnico fue claro al analizar los problemas ofensivos del equipo y apuntó directamente a la falta de creatividad en el último tercio de la cancha.

“El pase distinto”: Coudet reconoció lo que River perdió tras la salida de Juanfer

“Tenemos que generar más. No hay contagio. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol. En River jugás en los últimos 30 metros, tenés que encontrar el pase distinto, pero no nos está sucediendo. Hay que animarse a ir por más”, explicó Coudet.

Sus palabras generaron una inevitable comparación con Quintero, quien dejó River hace apenas cinco días tras rescindir su contrato de común acuerdo. Precisamente, el colombiano era uno de los futbolistas del plantel con mayor capacidad para encontrar ese “pase distinto” que ahora reclama el entrenador.

Coudet lamenta una carencia en River y los hinchas apuntan a Juanfer Quintero

La salida del mediocampista, además, estuvo marcada por una diferencia futbolística con Coudet. Antes de concretar su salida, Quintero había reconocido públicamente que no se sentía importante para el nuevo entrenador.

“No soy prioridad para Coudet. Como persona, tengo la mejor y lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad, en la final jugué cinco minutos”, había declarado.

La situación contrastó con su protagonismo bajo la conducción de Marcelo Gallardo. En esta campaña disputó siete de los ocho partidos posibles con el anterior entrenador, seis de ellos como capitán y titular. Incluso fue determinante en los octavos de final del Torneo Apertura frente a San Lorenzo, con un gol y una asistencia.

La frase de Coudet que hizo extrañar a Juanfer Quintero en River: “Nos falta pelota filtrada y pase de gol”

Con Coudet, en cambio, apenas fue titular en tres oportunidades y acumuló solo 16 minutos entre los cuartos de final, semifinal y final del torneo.

Ahora River deberá buscar soluciones. El técnico anticipó que el club incorporará “muchos jugadores más” y que necesita refuerzos en “tres o cuatro posiciones”.

La necesidad de creatividad quedó expuesta. Y mientras River busca respuestas, la frase de Coudet hizo que más de un hincha volviera a pensar en el talento de Juanfer.