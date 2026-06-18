Cristiano Ronaldo, duramente señalado tras el inesperado tropiezo de Portugal

El empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial de 2026 dejó repercusiones dentro y fuera del terreno de juego.

Además de las críticas que recibió la selección portuguesa por su discreta presentación, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de un futbolista congoleño al referirse a Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura del combinado luso.

El jugador africano reconoció la enorme trayectoria del delantero portugués, aunque admitió que el paso del tiempo ha impactado inevitablemente en su rendimiento.

“Ya no es el mismo de antes. Está más viejo ahora. Cuando llegás a esa edad, no es la misma cosa. No es el mismo esfuerzo que podés hacer”, afirmó al analizar el desempeño de Ronaldo durante el compromiso disputado en Houston.

Las críticas se disparan contra Cristiano después del decepcionante debut de Portugal

Sin embargo, lejos de ser una crítica, el futbolista quiso destacar la dimensión histórica del atacante portugués y el respeto que continúa generando en el fútbol mundial.

“Pero igual le tengo mucho respeto. Aun así es uno de los mejores jugadores que haya jugado este deporte. Él es uno de los más grandes de la historia”, agregó.

Las palabras llegaron en medio de un ambiente de cuestionamientos hacia Portugal, que era favorito para quedarse con los tres puntos, pero terminó cediendo un empate ante una selección congoleña que mostró orden, intensidad y capacidad para competir de igual a igual.

Figura de RD Congo reflexiona sobre Cristiano Ronaldo tras el empate mundialista: “Ya no es el mismo de antes”

La prensa portuguesa tampoco pasó por alto la actuación de su selección. El diario A Bola calificó el encuentro como una “pobre actuación” y destacó que Cristiano disputó los 90 minutos, aunque “falló dos goles de forma poco habitual”. Por su parte, Record tituló “Así no va a funcionar, Portugal”, mientras que O Jogo habló de una “decepción” en el estreno mundialista.

Portugal había comenzado el partido de la mejor manera gracias a un gol tempranero de João Neves en el minuto 6. Sin embargo, República Democrática del Congo reaccionó y encontró la igualdad cerca del descanso por intermedio de Yoane Wissa.