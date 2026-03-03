Cristiano Ronaldo enciende las alarmas con lesión a 100 días del Mundial

El martes 3 de marzo comenzó el conteo regresivo con 100 días para que ruede la pelota en una nueva edición de la Copa Mundial en donde no solamente se verá la participación de más selecciones de las habituales, sino también un "último baile" por parte de varias figuras destacadas como Lionel Messi, Radamel Falcao, Luka Modric y el propio Cristiano Ronaldo.

El 'bicho' es quien más tendría la obligación de disputar y ganar el Mundial de Fútbol por su avanzada edad y porque es un gran candidato a levantar el único título que le falta en su palmarés. Sin embargo, el panorama se podría llegar a complicar tras una reciente lesión que confirmó Al Nassr.

Cristiano Ronaldo pone en duda su participación con Portugal

Se activó la preocupación en el fútbol mundial tras darse a conocer desde Arabia que Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en los isquiotibiales (tendón de la corva) mientras jugaba con su club Al‑Nassr en la Saudi Pro League, generando inquietud tanto en el equipo saudí como en la selección de Portugal de cara al Mundial 2026, donde podría vivir su última participación en una Copa del Mundo.

El incidente ocurrió en el marco de la fecha 24 de la liga local durante el reciente duelo contra Al-Fayha, el cual terminó con un marcador de 3–1 a favor del Al-Nassr, encuentro en el que Cristiano fue titular, pero jugó condicionado por molestias musculares y falló un penal en la primera mitad.

A falta de unos minutos para el final del partido, el delantero portugués empezó a mostrar signos de dolor en la parte posterior del muslo derecho y fue reemplazado en el minuto 81. Jorge Jesús, el estratega del Al-Nassr, señaló que lo que sintió Ronaldo fue fatiga muscular y que el personal médico evaluaría al jugador día a día.

Una vez finalizado el encuentro y con el tiempo de readaptación del club en el que se llevaron a cabo los exámenes pertinentes para CR7, se confirmó que el goleador sufrió de una lesión en el tendón de la corva y que comenzaría un programa de rehabilitación bajo supervisión médica, aunque no precisó un tiempo de baja.

Sin embargo, la preocupación sigue latente porque esta lesión llega justo cuando faltan 100 días para el Mundial 2026, en el que Portugal iniciará su participación enfrentando al ganador del repechaje. Aunque si la molestia en los isquiotibiales se confirma como lesión más seria de lo previsto, podría poner en duda la participación del goleador histórico en su sexto Mundial.

¿Cuál es el grupo de Portugal en el Mundial 2026?

La selección de Portugal quedó ubicada en el Grupo K para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una zona que será clave en la fase de grupos del torneo que se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

En el Grupo K, Portugal compartirá el sector con: