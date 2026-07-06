¡Cristiano Ronaldo estuvo a un paso de romper el cero ante España!

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué sigue siendo el principal referente ofensivo de Portugal.

En los primeros minutos del duelo frente a España, correspondiente a un intenso compromiso del Mundial, el capitán luso protagonizó la ocasión más peligrosa de su selección, aunque se encontró con una brillante respuesta del arquero Unai Simón.

La acción llegó sobre el minuto 11, cuando el delantero portugués recibió el balón en zona de ataque y sacó un potente remate buscando sorprender al guardameta español. Sin embargo, Unai Simón reaccionó con rapidez y realizó una intervención de gran nivel para mantener su portería en cero y evitar la apertura del marcador.

Cristiano Ronaldo tuvo la más clara de Portugal, pero Unai Simón evitó el primer gol

El partido había comenzado con un ritmo vertiginoso y oportunidades para ambos equipos. Apenas un minuto antes, Joao Cancelo se animó a probar suerte desde media distancia, pero su disparo se marchó desviado y no representó mayor peligro para el conjunto español.

España también respondió con una ocasión inmejorable. En el minuto 7, Mikel Oyarzabal quedó mano a mano frente al arquero portugués tras una rápida transición ofensiva.

No obstante, el atacante desperdició la oportunidad al enviar su remate por fuera, dejando escapar lo que pudo ser el primer gol del encuentro.

Con el paso de los minutos, el compromiso confirmó las expectativas de una final anticipada entre dos de las selecciones más fuertes del torneo.