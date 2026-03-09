Croacia anunció los convocados para enfrentar a Colombia: ¿históricos o juventud?

La Selección de Croacia anunció la convocatoria con la que afrontará la fecha FIFA de marzo, en la que disputará dos amistosos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026Uno de los compromisos más llamativos será frente a la Selección Colombia, programado para el 26 de marzo en Orlando
El técnico Zlatko Dalic mantuvo la base del equipo que ha sido protagonista en los últimos años. La lista es liderada por el capitán Luka Modric símbolo del combinado balcánico y eje del mediocampo, acompañado por referentes como Ivan Perisic, uno de los máximos goleadores históricos de la selección, y el defensor Josip Stanisic.
La convocatoria también abre espacio para el recambio generacional: Croacia enfrenta a Colombia y a Brasil
Futbolistas jóvenes como Luka Sučić, Martin Baturina y Toni Fruk aparecen como apuestas de futuro dentro de un equipo que busca mantener su competitividad internacional.
Tras el duelo frente a Colombia, Croacia cerrará la doble jornada enfrentando a la Selección de Brasil el 31 de marzo. Ambos partidos servirán como pruebas clave en la preparación hacia el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El combinado europeo llega respaldado por una década dorada: fue subcampeón del mundo en el Copa Mundial de la FIFA 2018y semifinalista en la Copa Mundial de la FIFA 2022Ante Colombia tendrá un nuevo examen para medir el nivel de su generación histórica. Ante Rebić, Caleta-Car y Vrsaljko, principales ausencias
Convocatoria de la Selección de Croacia para enfrentar a la Selección Colombia: 26 jugadores
Arqueros
Dominik Livaković
Dominik Kotarski
Ivor Pandur
Defensas
Duje Ćaleta-Car
Josip Šutalo
Josip Stanišić
Marin Pongračić
Kristijan Jakić
Martin Erlić
Luka Vušković
Ivan Smolčić
Mediocampistas
Luka Modrić
Mario Pašalić
Nikola Vlašić
Lovro Majer
Luka Sučić
Martin Baturina
Petar Sučić
Nikola Moro
Toni Fruk
Delanteros
Ivan Perišić
Andrej Kramarić
Ante Budimir
Marco Pašalić
Petar Musa
Igor Matanović