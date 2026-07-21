¿Cuál fue el mejor gol del Mundial 2026? Vote acá por su anotación favorita

La emoción del Mundial de 2026 continúa incluso después del pitazo final. La FIFA anunció la apertura de la votación para elegir el mejor gol del torneo, un reconocimiento que quedará en manos de los aficionados, quienes podrán escoger su anotación favorita entre 12 espectaculares candidatos hasta el próximo 27 de julio.

El vigente poseedor de este reconocimiento es Richarlison, quien conquistó el premio al mejor gol del Mundial de Catar 2022 gracias a su inolvidable volea frente a Serbia, una jugada que superó en la votación a tantos de Kylian Mbappé, Enzo Fernández y Cody Gakpo.

La organización recopiló una selección de goles que marcaron la Copa del Mundo, desde definiciones de larga distancia hasta brillantes jugadas colectivas y remates de alta calidad técnica. La votación ya está disponible en el sitio oficial de la FIFA y cualquier aficionado puede participar.

Vote acá: Messi, Haaland y Ferran Torres compiten por el mejor gol del Mundial

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Ferran Torres, autor del gol que le dio el título mundial a España frente a Argentina en la final.

El delantero del Barcelona anotó en la prórroga el tanto que definió el campeonato y ahora aspira a quedarse también con el reconocimiento al mejor gol del certamen.

Otro de los favoritos es Erling Haaland, cuyo potente remate en la victoria 2-0 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final fue incluido entre los nominados.

FIFA abre la votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026: así puede apoyar a su favorito

Argentina, por su parte, es la única selección con dos goles en competencia. Julián Álvarez fue seleccionado por su anotación ante Suiza en los cuartos de final, mientras que Lionel Messi aparece gracias a su gol en la fase de grupos frente a Argelia.

La lista también incluye goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Daizen Maeda, Kerim Alajbegovic, Wilson Isidor, Elijah Just, Sidny Lopes Cabral y Eldor Shomurodov, representantes de distintas selecciones que dejaron acciones memorables durante el campeonato.

El premio se definirá exclusivamente mediante votación popular, por lo que los hinchas serán los encargados de escoger la mejor anotación del Mundial. La elección permanecerá abierta hasta el 27 de julio, cuando la FIFA dará a conocer al ganador.

Vote acá por el mejor gol del Mundial 2026: estos son los 12 nominados

Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) - Bosnia 3 x 1 Qatar, fase de grupos

Julián Álvarez (Argentina) - Argentina 3 x 1 Suiza, cuartos de final

Jude Bellingham (Inglaterra) - Francia 4 x 6 Inglaterra, partido por el tercer puesto

Erling Haaland (Noruega) - Brasil 0 x 2 Noruega, octavos de final

Wilson Isidor (Haití) - Marruecos 4 x 2 Haití, fase de grupos

Elijah Just (Nueva Zelanda) - Irán 2 x 2 Nueva Zelanda, fase de grupos

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) - Argentina 3 x 2 Cabo Verde, segunda ronda

Daizen Maeda (Japón) - Japón 1 x 1 Suecia, fase de grupos

Kylian Mbappé (Francia) - Francia 3 x 1 Senegal, fase de grupos

Lionel Messi (Argentina) - Argentina 3 x 0 Argelia, fase de grupos

Eldor Shomurodov (Uzbekistán) - RD Congo 3 x 1 Uzbekistán, fase de grupos

Ferran Torres (España) - España 1 x 0 Argentina, final

La FIFA abrió la votación: vote acá por el gol más espectacular del Mundial