¿Cuál fue el mejor gol del Mundial 2026? Vote acá por su anotación favorita

La emoción del Mundial de 2026 continúa incluso después del pitazo final. La FIFA anunció la apertura de la votación para elegir el mejor gol del torneo, un reconocimiento que quedará en manos de los aficionados, quienes podrán escoger su anotación favorita entre 12 espectaculares candidatos hasta el próximo 27 de julio.
El vigente poseedor de este reconocimiento es Richarlison, quien conquistó el premio al mejor gol del Mundial de Catar 2022 gracias a su inolvidable volea frente a Serbia, una jugada que superó en la votación a tantos de Kylian Mbappé, Enzo Fernández y Cody Gakpo.
La organización recopiló una selección de goles que marcaron la Copa del Mundo, desde definiciones de larga distancia hasta brillantes jugadas colectivas y remates de alta calidad técnica. La votación ya está disponible en el sitio oficial de la FIFA y cualquier aficionado puede participar.
Vote acá: Messi, Haaland y Ferran Torres compiten por el mejor gol del Mundial
Uno de los nombres que más llama la atención es el de Ferran Torres, autor del gol que le dio el título mundial a España frente a Argentina en la final.
El delantero del Barcelona anotó en la prórroga el tanto que definió el campeonato y ahora aspira a quedarse también con el reconocimiento al mejor gol del certamen.
Otro de los favoritos es Erling Haaland, cuyo potente remate en la victoria 2-0 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final fue incluido entre los nominados.
FIFA abre la votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026: así puede apoyar a su favorito
Argentina, por su parte, es la única selección con dos goles en competencia. Julián Álvarez fue seleccionado por su anotación ante Suiza en los cuartos de final, mientras que Lionel Messi aparece gracias a su gol en la fase de grupos frente a Argelia.
La lista también incluye goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Daizen Maeda, Kerim Alajbegovic, Wilson Isidor, Elijah Just, Sidny Lopes Cabral y Eldor Shomurodov, representantes de distintas selecciones que dejaron acciones memorables durante el campeonato.
El premio se definirá exclusivamente mediante votación popular, por lo que los hinchas serán los encargados de escoger la mejor anotación del Mundial. La elección permanecerá abierta hasta el 27 de julio, cuando la FIFA dará a conocer al ganador.
Vote acá por el mejor gol del Mundial 2026: estos son los 12 nominados
Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) - Bosnia 3 x 1 Qatar, fase de grupos
Julián Álvarez (Argentina) - Argentina 3 x 1 Suiza, cuartos de final
Jude Bellingham (Inglaterra) - Francia 4 x 6 Inglaterra, partido por el tercer puesto
Erling Haaland (Noruega) - Brasil 0 x 2 Noruega, octavos de final
Wilson Isidor (Haití) - Marruecos 4 x 2 Haití, fase de grupos
Elijah Just (Nueva Zelanda) - Irán 2 x 2 Nueva Zelanda, fase de grupos
Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) - Argentina 3 x 2 Cabo Verde, segunda ronda
Daizen Maeda (Japón) - Japón 1 x 1 Suecia, fase de grupos
Kylian Mbappé (Francia) - Francia 3 x 1 Senegal, fase de grupos
Lionel Messi (Argentina) - Argentina 3 x 0 Argelia, fase de grupos
Eldor Shomurodov (Uzbekistán) - RD Congo 3 x 1 Uzbekistán, fase de grupos
Ferran Torres (España) - España 1 x 0 Argentina, final