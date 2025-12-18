CUANDO EL HUMO Y LA VIOLENCIA ACABAN CON EL FÚTBOL

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de diciembre de 2025, analizó la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay. Vélez también habló de los problemas que se han registrado en Argentina y Surinam, que podrían tener la intervención de la FIFA. Finalmente, se refirió a los premios que entregará la Copa del Mundo.



