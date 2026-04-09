‘Cucho’ rompió el silencio sobre la situación de Deossa: “Son cosas extraf utbolísticos”

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández vuelve a ser tendencia a nivel mundial. El jugador colombiano fue una de las grandes figuras del Betis en el compromiso que igualó a un gol contra Braga por la Europa League, logrando anotar desde los doce pasos y teniendo una buena calificación en varias plataformas.

Ante su gran actuación en territorio portugués, Juan Camilo Hernández atendió a los medios de comunicación al finalizar el partido, dejando varias declaraciones que han generado miles de comentarios, sobre todo su opinión sobre lo acontecido con Nelson Deossa, quien no ha sido tenido en cuenta por el club por algunos problemas ‘extra futbolísticos’.

‘Cucho’ se refiere a la situación de Nelson Deossa

En medio de los diferentes rumores en lo que Nelson Deossa está involucrado, ‘Cucho’ se mostró contento por el regreso de su compatriota; además, dejó claro que la situación es algo que no ayuda mucho al club, pero que toca dejar atrás y ahora enfocarse en lo que será el otro juego de la Europa League.

“Son cosas extra futbolísticos, eso no suma y no vale la pena hablar de eso. Entró y volvió a sumar minutos y que supere pronto todo por lo que está pasando”, fueron las palabras del colombiano al ser consultado por el regreso de su compatriota y la situación que vive.

Cabe mencionar que Nelson Deossa estuvo ausente varias fechas de las convocatorias del Betis, esto por una supuesta relación con un miembro de la familia de un directivo del club, que no fue muy bien tomado por las directivas del club y algunos aficionados.

‘Cucho’ Hernández, una de las grandes figuras del Betis

Luego de lo sucedido con su compatriota, Cucho Hernández ya centra su mirada en lo que será el juego de vuelta con el Braga, el cual aseguró que será difícil, pero que hay que aprovechar la oportunidad de cerrar en condición de local. “Positivo y hay la posibilidad de cerrar en casa. Estoy confiado en que lo conseguiremos ante un equipo que también juega bien. No será fácil”.

Vale recordar que con el gol que marcó, Juan Camilo Hernández llegó a 12 anotaciones en 32 partidos y aspira a seguir su cuota goleadora en el juego de vuelta, el cual está programado para el próximo jueves 16 de abril, a partir de las 2:00 P.M.