La experimentada futbolista colombiana Daniela Montoya Quiroz fue anunciada, en los últimos instantes, como nuevo refuerzo de Alianza Lima de Perú. La mediocampista fue presentada por todo lo alto.



Daniela Montoya, de 35 años, como es bien sabido, ha vestido los colores de la Selección Colombia Femenina de Mayores en múltiples oportunidades. La antioqueña es referente para muchas jugadoras jóvenes.

El nuevo equipo de Daniela

“Conocía la grandeza del club, su historia y la pasión de su gente. Desde hace varios años, Alianza Lima viene siendo un referente del fútbol femenino peruano, con participación en torneos internacionales”, dijo Daniela en su arribo a su nuevo club.



Alianza Lima de Perú anunció la llegada de la futbolista colombiana a través de un comunicado de prensa en el que resalta la trayectoria de Montoya. Este fue un apartado del escrito del conjunto inca:

El anuncio de Alianza Lima

“El Club Alianza Lima se complace en presentar a Daniela Montoya como nueva jugadora del equipo femenino para la temporada 2026. La experimentada mediocampista colombiana, una de las futbolistas más importantes del continente, llega a la institución blanquiazul para aportar toda su calidad, liderazgo y experiencia a un proyecto que continúa consolidándose como referente del fútbol femenino sudamericano.



“Con una destacada trayectoria en clubes de Colombia y Brasil, además de una amplia experiencia defendiendo a la selección colombiana en las máximas competiciones internacionales, Daniela Montoya llega a Alianza Lima para afrontar un nuevo desafío en su carrera.

¿Cómo le irá a Daniela en Alianza Lima?

“Llega como campeona continental. Antes de incorporarse a Alianza Lima, Daniela Montoya integró la selección colombiana que hizo historia al conquistar la primera edición de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-2026, un título inédito para Colombia y el primer campeón del nuevo torneo. La volante fue parte del plantel que aseguró el campeonato tras vencer 4-3 a Paraguay en Asunción, consolidando además la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

“Con una trayectoria construida al más alto nivel, en su palmarés también destacan la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, los subcampeonatos de la Copa América Femenina en 2010 y 2014, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, además de sus participaciones en las Copas Mundiales de la FIFA de 2011, 2015 y 2023, y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y París 2024. Asimismo, fue parte del histórico equipo colombiano que alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa Mundial Femenina en Australia y Nueva Zelanda 2023”.





