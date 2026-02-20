¿David Ospina se retira tras el Mundial? “Él decidirá que quiere hacer”

Quedan pocos meses para que David Ospina logre uno de sus mayores sueños, y es la de regresar a una Copa del Mundo, el principal objetivo del jugador de Nacional es representar a la Selección Colombia; sin embargo, en el equipo verdolaga lo esperan para que resuelva su continuidad.

Gustavo Fermani, gerente deportivo de Atlético Nacional pasó por Medio Tiempo de Win Sports, allí tuvo una reveladora conversación sobre la posición de arquero en el cuadro antioqueño, hay varios nombres importantes, Harlen Chipi Chipi Castillo, Kevin Cataño, Luis Marquinez y David Ospina.

El dirigente reveló la razón por la cual Marquinez se fue al Tolima: “Después lo del préstamo de Luis es un tema que nosotros hablamos de puertas para adentro, también con el jugador y también con sus agentes y lo que nosotros pensamos desde el proyecto deportivo desde Nacional y de lo que el jugador también tiene la inquietud y la manifiesta, entonces Luis también consideraba que era bueno para él ir a sumar minutos y a nosotros en este momento con la llegada de Kevin, creímos que era válido”.

Luego el dirigente destacó la nueva incorporación del equipo: “lo de Kevin Cataño, él entiende que llegó, que está haciendo este proceso, sabe que llegó al más grande de Colombia, que salta de la B a la A y que le toca entrenar al lado de grandes arqueros y que está desarrollándose para en cualquier momento poder sumar minutos”.

La voz autorizada por el equipo antioqueño agregó sobre Chipi Chipi Castillo: “la plantilla lo necesita Harlem entra y responde a la altura de lo que Nacional merece. Después, sí, claro que se puede equivocar y puede cometer cualquier error. Es parte del puesto, lo que pasa que como te decía antes, el puesto de arquero es muy particular y cuando el arquero se equivoca es muy significativo y cuando lo hace un jugador de campo, quizás pasa más desapercibido”.

Castillo ha sido duramente criticado por los hinchas: “nosotros estamos muy contentos y muy conformes con lo que representa Chipi dentro de la plantilla, el lugar que él ocupa dentro de la plantilla, cuando le toca hacer primer arquero, cuando le toca hacer segundo, cuando le toca ser tercero, él tiene muy claro cuál es el rol que ocupa”.

Sobre David Opsina quedó abierta la posibilidad de continuidad y del retiro, Gustavo Fermani aseguró: “David sí, claro. Las puertas abiertas en Nacional, hasta que él quiera continuar. Él lo sabe, lo tiene claro, primero su primer objetivo de poder llegar al mundial y nosotros le respetamos mucho eso, así que una vez que esto hay que esa etapa mundialista con David dentro del mundial, representando a Colombia finalice, él decidirá que quiere hacer, él sabe que nosotros lo estamos esperando para que continúe”.