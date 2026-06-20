De la desesperación a la esperanza: Alemania revive con un gol inesperado

Alemania logró reaccionar en el segundo tiempo y encontró el empate 1-1 ante Costa de Marfil gracias a una jugada protagonizada por dos de los cambios realizados por Julian Nagelsmann.

Deniz Undav fue el encargado de devolverle la esperanza al conjunto europeo después de un inicio complicado.

El gol llegó al minuto 67, cuando Undav recibió el balón en mitad de cancha y cumplió la función de pivote para descargar hacia Nadiem Amiri.

Alemania encuentra el empate ante Costa de Marfil: Undav aparece como héroe tras los cambios de Nagelsmann

El mediocampista avanzó con libertad y lanzó un centro al área que terminó siendo enviado al fondo de la red por el propio delantero alemán, quien siguió la jugada y apareció para definir.

La igualdad fue un premio para una Alemania que había salido en busca de una reacción luego de irse al descanso en desventaja por el gol de Frank Kessié para Costa de Marfil.

Nagelsmann movió el banco con un triple cambio al minuto 59, enviando al campo a Jamie Leweling, Deniz Undav y Nadiem Amiri en lugar de Leroy Sané, Jamal Musiala y Aleksandar Pavlović.

¡Alivio alemán! Undav aparece y rescata a Alemania del golpe de Costa de Marfil

Antes del empate, Costa de Marfil había tenido oportunidades para ampliar la diferencia. Apenas iniciado el complemento, Christ Inao Oulaï avisó con un remate dentro del área que se marchó por encima del travesaño, mientras que Yan Diomande también probó con un disparo desde la frontal que salió desviado.

Alemania, que había sufrido dos goles anulados durante la primera mitad, finalmente encontró el camino del gol y volvió a meterse en el partido. Costa de Marfil, que había resistido la presión europea, ahora deberá defender el resultado ante un rival que recuperó confianza.