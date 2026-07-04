Definida la primera llave de cuartos: Mbappé se cita con la Marruecos revelación

Los cuartos de final del Mundial 2026 abrirán con un auténtico partidazo. Francia y Marruecos se enfrentarán el próximo jueves 9 de julio, desde las 3:00 p. m., en el Boston Stadium (Gillette Stadium) de Foxborough, Massachusetts, en un duelo que reeditará el enfrentamiento de las semifinales de Catar 2022 y que promete emociones de principio a fin.

El premio para el ganador será un lugar en las semifinales y la posibilidad de seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.

La primera batalla por las semifinales ya tiene protagonistas: Francia vs. Marruecos

La selección francesa llega a esta instancia tras superar con muchas dificultades a Paraguay. El equipo de Didier Deschamps monopolizó la posesión del balón durante gran parte del compromiso, pero se encontró con una defensa guaraní muy bien organizada y con un inspirado Orlando Gill bajo los tres palos.

Después de varias ocasiones desperdiciadas, el encuentro se resolvió gracias a un penal sancionado por el VAR por una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué. Kylian Mbappé no falló desde los doce pasos y marcó el único gol del partido para sellar el 1-0 que clasificó a los europeos.

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Marruecos, por su parte, confirmó que su histórica campaña en Catar 2022 no fue casualidad. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi vencieron con contundencia 3-0 a Canadá, aunque el marcador no reflejó las dificultades que atravesaron durante gran parte del encuentro.

El arquero Yassine Bounou volvió a ser determinante con varias atajadas en el primer tiempo, mientras que Azzedine Ounahi se convirtió en la gran figura con un doblete. Soufiane Rahimi sentenció el compromiso en tiempo de reposición para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

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El conjunto africano volvió a exhibir una de sus principales fortalezas: una defensa sólida, capacidad para sufrir cuando el rival domina y una notable eficacia en ataque. Además, cuenta con futbolistas desequilibrantes como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y el propio Ounahi, quienes atraviesan un gran momento en el torneo.

El choque entre franceses y marroquíes enfrenta dos estilos muy distintos. Francia buscará imponer el talento de Mbappé y la profundidad de su ataque, mientras que Marruecos apostará por su orden táctico y la contundencia que lo ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato.