A 50 días para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, los principales medios ultiman detalles para llevar a cabo sus respectivos cubrimientos.

Este miércoles 22 de abril, iab.Colombia lleva a cabo un importante evento en el que Santiago Escobar, vicepresidente Digital de RCN, será uno de los panelistas "Del estadio a la pantalla”: el evento que analizará el impacto digital del Mundial 2026.

¿Qué es "Del estadio a la pantalla"?

El evento "Del estadio a la pantalla" será un espacio virtual en el que se analizará cómo lo digital transforma la conversación alrededor de la Copa del Mundo.

El streaming también tendrá en cuenta el "rol de las marcas en la copa del Mundo 2026".

Además, se considerarán las tendencias, estrategias y oportunidades en el entorno digital, donde la experiencia del fútbol se vive cada vez más desde la pantalla.

Fecha, hora y cómo VER EN VIVO el evento

El evento se podrá VER EN VIVO este miércoles 22 de abril a partir de las 10:00 de la mañana. Las personas interesadas se podrán inscribir y acceder al streaming dando clic ACÁ.

Panelistas y conferencias

El streaming cuenta con la participación de múltiples expertos del área digital y de la comunicación. Se destaca la presencia de Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN, quien hará parte de uno de los paneles.

Por otro lado, en la charla “Conectando personas, audiencias y anunciantes con el poder de los datos” participarán Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador; Rafael Rojas, Managing Director de Mediam Group; Héctor Rueda, Google Brand, Product and Solutions Lead para Hispanoamérica; Pilar Ocampo, directora de marca corporativa de Bancolombia, y Ximena Gutiérrez.

Finalmente, en el panel dedicado a los retos frente a las conversaciones del Mundial estarán Ana María Serna, cofundadora de Mindlabs; Mónica Hermida, directora de la unidad de marcas de IAB Colombia; Carolina Pinilla, Brand Partnerships Manager de TikTok; Vanessa González, directora digital de ABI (Bavaria) - Publicis, y nuevamente Santiago Escobar, vicepresidente digital de RCN TV.