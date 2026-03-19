Deschamps elogia a Colombia y anticipa duelo clave contra Francia: “Es una Selección de alto nivel”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se refirió con respeto y cautela al próximo amistoso frente a la Selección Colombia, en el marco de la gira internacional que su equipo afrontará en Estados Unidos y que también incluye un duelo contra Brasil.

Deschamps, sobre Colombia: "enfrentar a selecciones de alto nivel siempre nos permite sacar conclusiones"

Durante la presentación de su convocatoria, el técnico galo destacó la importancia de medirse a rivales de jerarquía sudamericana, pese a reconocer que el corto tiempo de preparación limita el alcance deportivo de estos encuentros. “No es una gira con gran interés en términos de trabajo profundo, pero enfrentar a selecciones de alto nivel siempre nos permite sacar conclusiones”, explicó.

En ese análisis, Deschamps no dudó en incluir a Colombia dentro de ese grupo selecto. “Es una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suele clasificarse a los Mundiales y cuenta con jugadores destacados en el fútbol europeo”, señaló, valorando el crecimiento sostenido del combinado cafetero en la élite internacional.

El enfrentamiento ante Colombia, programado tres días después del duelo contra Brasil, será una prueba exigente para el conjunto francés, que busca ajustar detalles de cara a la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo. En ese contexto, el estratega dejó claro que su intención es dar minutos a todos los convocados.

Francia vs Colombia: domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium en Landover, Maryland (área de Washington D.C.), Estados Unidos

Uno de los focos principales de la convocatoria es la presencia de Kylian Mbappé, quien regresa tras superar una lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de competencia. El delantero del Real Madrid ya sumó 25 minutos en la Liga de Campeones frente al Manchester City, y su evolución será clave para definir su participación en los amistosos.

“Ha seguido el protocolo previsto y hemos estado en contacto permanente. No viene por marketing, quiere estar y competir”, aclaró Deschamps, despejando cualquier duda sobre la convocatoria de su principal figura.

Además de Mbappé, la lista incluye a jugadores como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, mientras que otros nombres habituales quedaron fuera por lesión.

De cara al cierre de su ciclo al frente de Francia tras el Mundial, Deschamps subrayó que esta convocatoria se asemeja a la base que llevará a la cita orbital. En ese camino, el duelo ante Colombia aparece como una oportunidad valiosa para medir el nivel competitivo de su equipo ante un rival que, según sus propias palabras, puede ofrecer “pistas importantes” sobre el verdadero estado de forma de los franceses.