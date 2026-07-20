Desgarrador mensaje de Faustino Asprilla tras la muerte de Kevin Keegan

El fallecimiento de Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, provocó una ola de reacciones en el mundo del deporte. Entre los mensajes más conmovedores estuvo el de Faustino 'Tino' Asprilla, quien recordó con profundo cariño al entrenador que le abrió las puertas del Newcastle United y de la Premier League durante la década de los noventa.

La muerte de Kevin Keegan deja un enorme vacío en el fútbol inglés, mientras sus enseñanzas y legado permanecerán vivos en generaciones de futbolistas, entre ellos un Faustino Asprilla que nunca olvidó al entrenador que cambió el rumbo de su carrera.

Faustino Asprilla se despidió de Kevin Keegan con un desgarrador mensaje: “Estoy absolutamente destrozado”

Keegan, doble ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció a los 75 años tras una batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que expresó el dolor por la pérdida del histórico exfutbolista y entrenador.

El exdelantero colombiano utilizó sus redes sociales para despedirse de quien considera una de las personas más importantes de su carrera deportiva: "Hoy es un día que nunca quise ver. Estoy absolutamente destrozado al enterarme del fallecimiento de Kevin Keegan. Kevin no era solo un entrenador de fútbol para mí, era el hombre que me presentó a la Premier League y me hizo enamorarme de la hermosa ciudad de Newcastle", escribió Asprilla.

El 'Tino' también destacó las enseñanzas que recibió del técnico inglés, asegurando que trascendieron mucho más allá del terreno de juego. "A través de su pasión, creencia y amor por el juego, inspiró a tantas personas, yo incluido. Me enseñó que el fútbol trata de mucho más que ganar. Se trata de pasión, lealtad, esperanza y nunca rendirse. Esas lecciones me han acompañado a lo largo de mi vida. Y por eso te estaré eternamente agradecido", expresó.

El dolor de Faustino Asprilla por la muerte de Kevin Keegan conmovió al fútbol

Visiblemente afectado, el exjugador aseguró que la pérdida golpea no solo al Newcastle, sino a todo el fútbol mundial. "Hoy, Newcastle ha perdido a una verdadera leyenda, y el mundo del fútbol ha perdido a uno de sus más grandes caballeros. Mi corazón está triste, y honestamente no puedo poner en palabras lo triste que me tiene esta noticia", afirmó.

Asprilla cerró su homenaje con un emotivo mensaje de despedida: "Gracias, Kevin, por todo lo que diste al Newcastle United, al fútbol y a los aficionados como yo. Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz, Kevin Keegan. Nunca serás olvidado. Mis más profundas condolencias y todo mi amor van para la familia de Kevin, sus amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo durante este momento increíblemente difícil".