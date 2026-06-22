Después del debut, Davinson Sánchez soltó la verdad sobre la Selección Colombia

La Selección Colombia se juega este martes un partido determinante frente a la República Democrática del Congo por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

Tras el triunfo en el debut ante Uzbekistán, el defensor Davinson Sánchez dejó un mensaje de calma, autocrítica y concentración, destacando la necesidad de corregir errores y mantener los pies sobre la tierra antes de un duelo que puede acercar a la Tricolor a los octavos de final.

El zaguero colombiano valoró la importancia de haber comenzado el torneo con una victoria, aunque reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar.

Davinson Sánchez reveló lo que Colombia debe corregir antes de enfrentar a Congo

“Creo que es súper importante saber lo que estamos haciendo, ¿no? Y la responsabilidad siempre es grandísima”, señaló el central durante la atención a medios.

Davinson recordó que el estreno mundialista suele representar un desafío especial para cualquier selección y destacó el mérito de haber sumado los tres puntos en un contexto de máxima exigencia.

“El primer juego fue complicadísimo por todo lo que trae, por muchos jugadores que por ahí a nivel internacional debutaban en esas instancias, otros que queremos revalidar cosas y situaciones a nivel importante de selecciones. Un debut siempre te cuesta”, afirmó.

El defensor también resaltó que pocas selecciones lograron mostrar superioridad en sus primeros compromisos del torneo: “Pienso que muy poquitas selecciones arrancaron con esa solvencia que por ahí se esperaba y hay que valorar también esos tres puntos”, agregó.

Davinson Sánchez lanzó una advertencia antes de Congo: “Hay que sentar cabeza”

Sin embargo, el experimentado jugador considera que el mayor reto ahora es aprender de lo ocurrido frente a Uzbekistán para no repetir errores ante Congo.

“Hay que hacer lo que se viene haciendo bien, y lo que por ahí se tuvo para corregir, sentar cabeza, y al final esos partidos solamente te fortalecen”, manifestó.

Sobre el conjunto africano, Davinson aseguró que el Mundial ha demostrado una vez más que no existen rivales sencillos y que el aspecto táctico está marcando diferencias.

“Definitivamente han sido juegos muy cerrados, han sido juegos donde lo táctico ha primado muchas veces sobre el talento”, explicó.

Por eso, el defensor insistió en que Colombia debe afrontar el compromiso con máxima seriedad: “Lo que pasó con Uzbekistán hay que valorarlo y hay que darle mérito también”, concluyó.

La consigna en la Tricolor es clara: corregir, sentar cabeza y revalidar lo bueno para seguir avanzando en la Copa del Mundo.