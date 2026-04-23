“Diagnóstico esperado y temido”: Lesión de Lamine Yamal sacude prensa española

La lesión de Lamine Yamal sacudió al fútbol español y generó una inmediata reacción en los principales medios deportivos del país. Tanto Marca como Diario AS coincidieron en que la baja del atacante representa un golpe sensible para el FC Barcelona en el cierre de la temporada, aunque resaltaron que llegaría a tiempo para disputar el Mundial con Selección de España.

Yamal no pasará por el quirófano, pero quedó descartado para la temporada

El club catalán informó oficialmente que el extremo sufre una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda, específicamente en el músculo bíceps femoral, y que seguirá un tratamiento conservador. De esta manera, Yamal no pasará por el quirófano, pero quedó descartado para lo que resta del curso con el conjunto azulgrana.

Desde Marca calificaron la noticia como el “diagnóstico esperado y temido” por el entorno culé. El medio recordó que el jugador se lesionó durante el compromiso ante Celta de Vigo, en una acción individual posterior al cobro de un penalti que él mismo convirtió. Para el diario madrileño, la ausencia del joven talento obligará al técnico Hansi Flick a reorganizar su ataque, ya que consideran a Yamal una pieza fija por la banda derecha y el máximo goleador del plantel con 24 tantos en la temporada.

"Un jarro de agua fría”: España lamenta la lesión de Lamine Yamal

Por su parte, Diario AS fue más allá y reveló que el tiempo estimado de recuperación estaría entre cuatro y cinco semanas. Según el rotativo, la lesión cayó “como un jarro de agua fría” dentro del vestuario blaugrana, donde entienden el peso que tiene el juvenil en el funcionamiento ofensivo del equipo.

AS también destacó la complejidad médica de una dolencia en los isquiotibiales, al tratarse de una zona propensa a recaídas, especialmente en futbolistas explosivos y de constantes cambios de ritmo como Yamal. El antecedente reciente de Raphinha fue citado como ejemplo de la precaución que deberá tener el cuerpo médico azulgrana.

Pese al impacto de la noticia, ambos medios coinciden en el lado positivo: el joven atacante estaría recuperado para el Mundial. Aunque llegaría sin ritmo competitivo, Luis de la Fuente lo considera fundamental para las aspiraciones de España en la cita internacional.