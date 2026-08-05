Doble atajada de Montero que sorprendió a Boca: ¡se hizo enorme ante Estudiantes!

Álvaro Montero volvió a ser protagonista bajo los tres palos de Boca Juniors y respondió con una espectacular doble atajada que evitó la apertura del marcador en el duelo frente a Estudiantes.

El arquero colombiano apareció en el minuto 20 del compromiso para sostener a su equipo cuando el conjunto rival había generado la situación más clara del partido.

Estudiantes encontró espacios desde los primeros minutos y apostó principalmente por el juego directo y los centros hacia Guido Carrillo. A los 14 minutos ya había avisado con una tijera de Alexis Castro que pasó muy cerca del arco defendido por el colombiano.

¡Montero gigante! El colombiano salvó a Boca con una doble atajada

Sin embargo, la acción del minuto 20 exigió al máximo a Montero. Joaquín Tobio Burgos recibió con espacio fuera del área, tuvo tiempo para acomodarse y sacó un potente remate que obligó al guardameta de Boca a intervenir con una gran respuesta.

El peligro no terminó con esa primera atajada. El rebote quedó a disposición de Guido Carrillo, quien aprovechó la oportunidad para definir prácticamente sin ángulo hacia el primer palo. Montero reaccionó rápidamente y volvió a intervenir para evitar que Estudiantes encontrara el gol.

Montero salvó a Boca: espectacular doble atajada ante Estudiantes

La doble intervención del colombiano fue determinante para mantener el arco de Boca en cero y reflejó su importancia en un partido en el que Estudiantes estaba generando las ocasiones más peligrosas.

Boca, pese a controlar durante varios pasajes la posesión de la pelota, encontraba dificultades para traducir ese dominio territorial en oportunidades claras.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena manejaba el balón, pero el Pincha conseguía ser más profundo cuando recuperaba y atacaba con velocidad.

Álvaro Montero se agiganta con doble atajada y salva a Boca ante Estudiantes

Montero volvió a aparecer al minuto 35. Esta vez, Estudiantes construyó una buena acción por la banda derecha y terminó con un centro pasado que encontró a Carrillo. El delantero remató buscando el primer palo, pero nuevamente se encontró con la respuesta segura del arquero colombiano.

La actuación de Montero terminó siendo clave para que Boca resistiera durante la primera mitad. Y cuando parecía que Estudiantes tenía las mejores opciones para marcar, el equipo xeneize encontró el gol en el cierre del primer tiempo.

Santiago Ascacíbar apareció en el área y aprovechó un centro de Lautaro Blanco para marcar el 1-0. Así, Boca se marchó al descanso con ventaja, en buena medida gracias a las intervenciones de Montero, quien sostuvo a su equipo en los momentos más complicados.