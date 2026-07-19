Doble atajada, un héroe: el 'Dibu' evitó el gol de España cuando parecía inevitable

Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más determinantes del fútbol mundial. En menos de un minuto, el guardameta argentino protagonizó dos intervenciones consecutivas que evitaron la caída de su arco y mantuvieron con vida a la Albiceleste en una final en la que España ha sido ampliamente superior.

Mientras España insistía una y otra vez en busca del gol, el 'Dibu' volvió a convertirse en el gran salvador de Argentina, sosteniendo el cero con reflejos, personalidad y una actuación que mantenía vivas las esperanzas de su selección en la recta final de la gran final.

'Dibu' Martínez sostiene a Argentina con una doble intervención decisiva

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente continuó inclinando la cancha sobre la portería argentina y encontró espacios para generar nuevas ocasiones de peligro.

Primero fue Pedri quien probó desde el borde del área con un remate bien dirigido, pero el 'Dibu' reaccionó con seguridad para quedarse con el balón. Aunque el arquero cometió un error en la salida inmediatamente después, su equipo logró recuperar la posesión antes de sufrir consecuencias.

Segundos más tarde llegó una acción todavía más exigente. Pau Cubarsí se animó desde media distancia y sacó un potente disparo que obligó a Martínez a intervenir nuevamente.

El arquero alcanzó a desviar el balón con una mano, evitando que terminara en el fondo de la red y rechazándolo lejos del peligro.

Las dos atajadas consecutivas mantuvieron el empate en un momento de máxima presión española. Las estadísticas reflejaban el dominio de la Roja: 18 toques dentro del área rival contra apenas uno de Argentina, evidencia de un partido disputado casi por completo en terreno albiceleste.