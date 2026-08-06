Lionel Messi volvió a demostrar que la edad no parece ser un obstáculo para su vigencia. A sus 39 años, el argentino fue la gran figura de Inter Miami en el estreno de la Leagues Cup 2026, al marcar dos golazos y entregar una asistencia en la remontada 4-1 frente a Atlético San Luis de México.

El regreso del capitán a la titularidad después de su participación con la Selección Argentina tuvo todos los ingredientes.

Inter Miami comenzó perdiendo desde el minuto 4 por el gol de David Rodríguez, pero Messi apareció rápidamente para cambiar el rumbo del partido.

Messi no para: doblete ante Atlético San Luis y nuevo récord en la Leagues Cup

A los 10 minutos, Noah Allen envió un centro hacia la zona del área y el rosarino resolvió con una espectacular volea que dejó sin posibilidades al arquero Andrés Sánchez.

Fue el primero de sus dos tantos y también el inicio de una actuación que terminó siendo determinante.

El segundo llegó sobre el cierre del primer tiempo. Después de asociarse con Yannick Bright y Noah Allen, Messi recibió la devolución dentro del área y definió con potencia para establecer el 3-1 parcial. La acción volvió a exhibir su capacidad para aparecer en los momentos importantes.

Antes del descanso todavía tuvo tiempo para participar en otro gol. Messi ejecutó un córner desde el sector izquierdo y Micael ganó en las alturas para marcar el 4-1.

Con su doblete, el argentino alcanzó 921 goles oficiales en su carrera, quedando a 79 de llegar a la impresionante cifra de 1.000.

Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Leagues Cup, con 14 anotaciones, superando los 13 que tenía Denis Bouanga.

La actuación también llegó después de un breve descanso. Messi había ingresado como suplente en el empate 2-2 frente a Columbus Crew por la MLS y ahora recuperó la titularidad para liderar la remontada de las Garzas.

Lionel Messi vuelve con doblete y una asistencia: la impactante cifra que alcanzó con Inter Miami

El torneo representa además una nueva oportunidad para el argentino de ampliar su extraordinario palmarés. Messi busca conquistar su 48.º título y el cuarto con Inter Miami, después de la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Inter Miami tendrá ahora dos compromisos importantes en la fase inicial: enfrentará a Rayados de Monterrey este sábado y cerrará su participación contra León.

Los resultados definirán su camino hacia los cuartos de final y la posibilidad de luchar nuevamente por un título internacional.

A los 39 años, Messi sigue acumulando goles, récords y trofeos. Y la carrera hacia los 1.000 tantos ya tiene una nueva cifra en el horizonte.