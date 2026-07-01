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Selección de Inglaterra

¡Doblete! Kane pone a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

A pesar de la gran actuación del portero de Congo, M'Pasi, el delantero del Bayern doblegó su arco.
Camilo Nieto

Dos goles de Harry Kane en un margen de once minutos, entre el 75 y el 86, dieron la vuelta al marcador contra la República Democrática del Congo (2-1) y clasificaron a Inglaterra para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará a la selección de México.

El conjunto africano mandó en el marcador hasta entonces, gracias a un tanto de Brian Cipenga en el minuto 7.

Inglaterra jugará contra México en octavos de final

Con dos goles salvadores de Harry Kane, Inglaterra logró este miércoles una sufrida victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo con la que avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al anfitrión México.

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron la vuelta a un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio de Atlanta gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación del arquero Lionel Mpasi.

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