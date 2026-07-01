¡Doblete! Kane pone a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

Dos goles de Harry Kane en un margen de once minutos, entre el 75 y el 86, dieron la vuelta al marcador contra la República Democrática del Congo (2-1) y clasificaron a Inglaterra para los octavos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará a la selección de México.



El conjunto africano mandó en el marcador hasta entonces, gracias a un tanto de Brian Cipenga en el minuto 7.

Inglaterra jugará contra México en octavos de final

Con dos goles salvadores de Harry Kane, Inglaterra logró este miércoles una sufrida victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo con la que avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al anfitrión México.

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron la vuelta a un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio de Atlanta gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación del arquero Lionel Mpasi.