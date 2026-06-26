¡Drama hasta el final! Japón no pudo vencer a Suecia y sufrió por la clasificación

Japón y Suecia protagonizaron un intenso empate 1-1 en Dallas por la tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026, un resultado que mantuvo la emoción hasta los minutos finales y terminó favoreciendo a los asiáticos en la lucha por la clasificación.

Durante la primera mitad predominó el orden defensivo sobre las emociones. Japón monopolizó la posesión del balón, pero encontró enormes dificultades para romper el bloque sueco. Los europeos, bien organizados en defensa, apostaron por esperar y buscar espacios para salir al contragolpe con la velocidad de Anthony Elanga.

Las opciones de gol fueron escasas antes del descanso. Daizen Maeda avisó con un cabezazo que pasó por encima del travesaño y, cerca del final del primer tiempo, Shunsuke Nakamura estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate cruzado que encontró una gran respuesta del arquero sueco.

Japón y Suecia firmaron un empate vibrante que dejó todo abierto en el Grupo F

El partido cambió por completo tras el entretiempo. Japón adelantó sus líneas y encontró premio en el minuto 56. Ritsu Doan filtró un preciso pase entre los defensores y Daizen Maeda definió con un remate cruzado para poner el 1-0, un resultado que, en ese momento, mantenía a los nipones en la segunda posición del grupo, aunque con opciones de alcanzar el liderato dependiendo del otro compromiso.

La reacción sueca no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, Anthony Elanga apareció con una brillante definición de pierna izquierda para vencer al guardameta japonés e igualar el marcador 1-1, devolviendo la esperanza a su selección y cambiando nuevamente el panorama del grupo.

Con el empate, ambos equipos buscaron el gol del triunfo en el tramo final. Japón intentó recuperar el control del balón, mientras que Suecia apostó por los ataques rápidos. Las modificaciones realizadas por ambos entrenadores dieron aire fresco a sus equipos, pero ninguna de las oportunidades fue suficiente para romper la igualdad.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la tensión, las tarjetas amarillas y los cambios estratégicos para administrar el desgaste físico. Finalmente, el empate se mantuvo hasta el pitazo final, dejando a Japón con un punto valioso en sus aspiraciones mundialistas, mientras que Suecia termina dependiendo de otros resultados para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.