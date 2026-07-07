DT de Egipto acusa al árbitro tras la eliminación contra Argentina en el Mundial 2026

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda frustración en el conjunto africano.

Después de desperdiciar una ventaja de dos goles y caer 3-2 frente a Argentina, el seleccionador Hossam Hassan cargó con dureza contra el arbitraje y aseguró que las decisiones del francés François Letexier influyeron directamente en el resultado.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador evitó centrar las críticas únicamente en el desempeño de sus jugadores y apuntó a factores que, según él, condicionaron el desarrollo del compromiso.

DT de Egipto estalla tras la eliminación ante Argentina: denunció falta de juego limpio y apuntó contra el árbitro

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó Hassan, quien además insinuó que la selección argentina ejerció presión sobre el árbitro antes del partido.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", sostuvo el técnico, visiblemente molesto tras la remontada sufrida por su equipo.

Hossam Hassan cuestionó la actuación del VAR

La mayor inconformidad del entrenador egipcio estuvo relacionada con la acción que terminó en el tercer gol de Argentina. Hassan aseguró que hubo una infracción previa sobre uno de sus futbolistas y criticó que el VAR no interviniera para revisar la jugada.

"Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta", manifestó.

El seleccionador también recordó que a Egipto le fue anulado un gol por una falta en el inicio de la acción, por lo que consideró que existió un criterio desigual durante el encuentro.

"Nos merecíamos esta victoria. Creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio", agregó.

Hassan reveló además que, una vez finalizado el compromiso, le expresó personalmente al árbitro su inconformidad.

"Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación", afirmó.

Como cierre de su intervención, el seleccionador lanzó una protesta simbólica y aseguró que no seguirá viendo el resto del Mundial 2026.

"No voy a ver ni un solo partido más de este torneo. Es mi lucha interna, mi objeción personal y mi manera de alzar la voz", sentenció el entrenador egipcio.