¿Durán se equivocó yendo a Turquía? Inquietante dato del mercado

Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez las noticias no son del todo alentadoras. Si bien el delantero colombiano ya superó sus problemas físicos y ha regresado lentamente a la competencia con el Fenerbahce, su presente deportivo no termina de despegar y eso empieza a reflejarse en un aspecto clave, su valor en el mercado.

A sus 21 años, Durán atraviesa un momento de transición que genera interrogantes sobre si el paso por el fútbol turco está siendo el escenario ideal para consolidar su carrera.

Una etapa irregular en Turquía

La llegada de Jhon Jader Durán al Fenerbahce se dio en medio de un contexto complejo. Tras su salida del Aston Villa y un fugaz y accidentado paso contractual por Al-Nassr, el colombiano aterrizó en Turquía con la expectativa de relanzar su carrera bajo la órbita de un club grande de Europa.

Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad le han pasado factura. Durán apenas ha podido disputar 14 partidos, solo siete como titular, y registra tres goles entre la Superliga turca y competencias europeas. Aunque físicamente ya se le ve mejor y vuelve a competir, la irregularidad le ha impedido ganarse un lugar fijo en el once, algo clave para un atacante de su perfil.

Caída preocupante en su valor de mercado

Según datos revelados por Transfermarkt, Durán sufrió una nueva devaluación de tres millones de euros, acumulando una caída total de 32 millones desde su pico más alto, cuando en la Premier League llegó a estar tasado en 40 millones de euros. Actualmente, su valor se encuentra muy por debajo de aquel registro que lo posicionó como una de las grandes promesas del fútbol colombiano.

Aunque sigue siendo el segundo jugador más valioso de la liga turca, la comparación no lo favorece, Víctor Osimhen lidera el ranking con 75 millones de euros, mientras que otros nombres importantes del Fenerbahce también han perdido cotización. Desde el portal explican que la falta de impacto inmediato, sumada a las lesiones y a su rol secundario en el equipo, han sido determinantes en esta caída.

Un presente que exige reacción

El panorama no es definitivo, pero sí exige respuestas. A su edad, Jhon Jader Durán debería estar en plena curva ascendente, consolidándose como titular y aumentando su valor deportivo y económico. Turquía puede ser aún una plataforma válida, pero el margen de paciencia se reduce.

Con la segunda parte de la temporada por delante, el colombiano tiene la oportunidad de revertir la tendencia, ganar continuidad y demostrar que su talento sigue intacto. De lo contrario, el interrogante seguirá abierto: ¿fue Turquía el destino equivocado en este momento de su carrera?