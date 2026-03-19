¡Duros rivales! Este es el grupo de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

Por fin llegó el anhelado día, el sorteo Conmebol de los Torneos Internacionales es el primer paso para la ruta de los equipos colombianos. Independiente Santa Fe no viene con la mejor actualidad en la Liga; sin embargo, la motivación de la Copa Libertadores aparece en el panorama para definir el calendario.

Calendario de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

De acuerdo con el calendario oficial, en la primera fecha —programada entre el 7 y el 9 de abril— el conjunto capitalino debutará como local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín frente al equipo que llegue del bombo 1, considerado el cabeza de serie del grupo.

Posteriormente, en la segunda jornada, que se disputará del 14 al 16 de abril, el León tendrá que actuar como visitante frente al club que sea sorteado desde el bombo 2.

En la tercera fecha, prevista entre el 28 y el 30 de abril, el conjunto cardenal volverá a jugar fuera de casa, esta vez frente al equipo que provenga del bombo 4.

Para la cuarta jornada, programada del 5 al 7 de mayo, Santa Fe regresará a Bogotá para enfrentar como local al rival que haya quedado ubicado en el bombo 2.

En la quinta fecha, que se jugará entre el 19 y el 21 de mayo, el equipo colombiano volverá a ser local en El Campín frente al representante del bombo 4.

Santa Fe cerrará la fase de grupos entre el 26 y el 28 de mayo como visitante ante el club cabeza de serie del grupo (bombo 1).

Grupo E: este es el grupo de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

Peñarol: El Carbonero se metió en la fase de grupos como subcampeón de Uruguay. En el caso de Peñarol, será la 51era ocasión en la que juegue la Copa. Sueña con su sexto título, el primero desde 1987.

Corinthians: Corinthians le ganó la final de la Copa de Brasil a Vaso Da Gama y vuelve a los grupos de la Copa Libertadores 2026. Campeón en 2012, esta será su 19na participación.

Platense: El Calamar sacó boleto por primera vez en su historia a la Libertadores 2026 tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025.