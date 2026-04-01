Dzeko conmueve con su dedicatoria tras llevar a Bosnia al Mundial

La clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, con Edin Džeko como protagonista. El histórico delantero, líder de su selección, dedicó el logro a un recuerdo profundamente personal que estremeció al mundo del fútbol.

Dzeko, el veterano capitán y referente de Bosnia y Herzegovina

Dzeko, el veterano capitán y referente del equipo, fue decisivo en el camino hacia esta final tras marcar el gol del empate en el minuto 86 en Cardiff, lo que permitió a Bosnia forzar la prórroga.

Más tarde el conjunto balcánico se impuso en la tanda de penaltis por 4-2, asegurando su presencia en el decisivo encuentro frente a Italia.

El choque se disputó en el estadio Bilino Polje de Zenica, con capacidad para unos 9.000 espectadores, aunque conocido por ser una auténtica caldera, donde los balcánicos eliminaron a Italia, tras sus ausencias en 2018 y 2022

Dzeko: "lo quiero dedicar a mis amigos con los que jugaba al fútbol en la calle"

Tras eliminar a Italia en la tanda de penaltis, asegurando así la segunda clasificación mundialista en la historia del país, Džeko tomó la palabra y emocionó con un relato de su infancia en medio de la guerra. “Se lo quiero dedicar a mis amigos con los que jugaba al fútbol en la calle cuando tenía seis años. Un día mi madre se enojó porque salí, y en ese momento una bomba explotó… todos murieron”, expresó con visible conmoción.

A sus 40 años, Džeko sigue siendo el referente de una generación que ha llevado a Bosnia a competir en la élite. Su liderazgo fue clave en el repechaje, donde incluso marcó un gol decisivo en la semifinal que permitió a su equipo llegar hasta la definición por penales.

El delantero mantiene un vínculo especial con Italia, país en el que desarrolló gran parte de su carrera, vistiendo las camisetas de clubes como la Roma e Inter de Milán, además de su reciente paso por la Fiorentina. En territorio italiano dejó huella, especialmente durante su etapa en Roma, donde firmó su temporada más goleadora con 29 tantos en la Serie A.

La clasificación representa un triunfo cargado de simbolismo para Bosnia. En la voz de Džeko, ese éxito se transformó en un homenaje a una generación marcada por el conflicto.