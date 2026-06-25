Ecuador vs Alemania: Beccacece se juega su continuidad en el Mundial 2026

La presión que rodea a Ecuador en el Mundial 2026 quedó reflejada en las palabras de Sebastián Beccacece. A un día del decisivo encuentro frente a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el entrenador argentino reconoció que su continuidad dependerá del resultado y admitió que una eliminación en la fase de grupos podría marcar el final de su ciclo al frente de la Tri.

Ecuador llega a la última jornada del Grupo E con la obligación de sumar un resultado positivo después de un inicio decepcionante en el torneo.

La derrota 1-0 ante Costa de Marfil y el empate sin goles frente a Curazao dejaron al equipo en una situación comprometida y generaron fuertes cuestionamientos por parte de los aficionados.

Sebastián Beccacece pone su cargo en juego antes de la final ante Alemania: “Si las cosas no se dan, me tendré que ir”

Consciente del momento que atraviesa la selección, Beccacece fue sincero al referirse a su futuro: “Tenemos la posibilidad de avanzar y si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos”, afirmó durante la rueda de prensa previa al compromiso.

Pese a las críticas recibidas en los últimos días, el técnico aseguró que mantiene plena confianza en sus jugadores: “El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos”, señaló.

El entrenador también mostró comprensión hacia el malestar de los hinchas ecuatorianos. “Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión. Los insultos hacia mí los entiendo, los comprendo”, expresó, al tiempo que pidió que las críticas se concentren en él y no en los futbolistas.

Beccacece habló de su futuro antes del decisivo Ecuador vs Alemania

Incluso se refirió a los episodios que involucraron a miembros de su familia, minimizando la situación al considerar que forman parte de la frustración deportiva generada por los resultados.

De cara al choque contra Alemania, Beccacece adelantó que no realizará demasiadas modificaciones en la alineación y apostará por un equipo capaz de gestionar los tiempos del partido con inteligencia. Mientras tanto, dejó un mensaje contundente sobre su compromiso: “Mientras tenga vida, voy a pelear hasta el final”.