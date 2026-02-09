Ecuador vs Bolivia EN VIVO HOY 9 de febrero - Sudamericano U20

La competencia sigue avanzando de la mejor manera y en el marco de la fecha 3 se pueden llegar a definir los primeros clasificados de ambos grupos a la siguiente instancia para ir en busca de uno de los cuatro anhelados cupos rumbo a la Copa Mundial.

Uno de los partidos definitivos de la fase de grupos del certamen es el de Bolivia vs Ecuador, en donde podría llegar a determinarse al primer eliminado del Grupo B, ya que ambas selecciones llegan sin puntos a la tercera jornada.

La 'tri' cayó en su debut frente a la Selección de Brasil por un marcador de 3-2 y en la segunda jornada fue Argentina quien se convirtió en "verdugo" de Ecuador tras vencerlo 2-1.

Mientras que por el lado de Bolivia el panorama tampoco es alentador, Perú se llevó el triunfo 2-0 y luego fue Brasil quien no perdonó y terminó goleando a 'la verde' 5-0.

Ecuador vs Bolivia: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 9 de febrero

El partido entre Ecuador vs Bolivia por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Sudamericano Femenino sub 20: tabla de posiciones grupo A - fecha 3

1. Paraguay, 4 (+4)

2. Colombia, 4 (+1)

3. Uruguay, 4 (-1)

4. Venezuela, 3

5. Chile, 1