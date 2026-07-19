Egipto tenía una cuenta pendiente con Argentina y España le dio la revancha perfecta

La consagración de España en el Mundial 2026 no solo fue celebrada en territorio europeo. En Egipto, la victoria 1-0 de la Roja sobre Argentina en la final tuvo un significado especial para miles de aficionados que encontraron en el equipo español una forma de cerrar una herida que había quedado abierta durante el torneo.

Mientras España celebraba su segunda estrella mundialista, en varias ciudades del mundo árabe la victoria fue recibida como una fiesta inesperada, marcada por la emoción, la identidad futbolística y una particular sensación de revancha deportiva.

Egipto celebró el título de España y vivió una revancha simbólica tras la eliminación ante Argentina

En las calles de El Cairo, especialmente en el tradicional barrio de Zamalek, los seguidores se reunieron frente a pantallas instaladas al aire libre para vivir la definición del campeonato.

Entre sillas de plástico, vasos de té y narguiles, los colores de España dominaron la escena mientras avanzaban los minutos de una final marcada por la tensión.

La mayoría de aficionados ondeó banderas españolas y celebró cada intervención del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Cuando el árbitro decretó el final del partido, la alegría se tomó las calles: hubo fotografías, abrazos y cánticos para una selección que terminó derrotando a la vigente campeona del mundo.

Egipto no olvidó la eliminación y celebró a lo grande el título de España

Para muchos egipcios, el triunfo español tuvo un sabor especial después de la eliminación sufrida ante Argentina durante el Mundial. Aquel encuentro, que terminó con la salida de los 'Faraones' del torneo, dejó una sensación de inconformidad entre los aficionados, quienes encontraron en la victoria de España una especie de revancha deportiva.

La figura de Lionel Messi también estuvo presente en la conversación de los hinchas. Algunos seguidores recordaron aquel partido ante Egipto y no ocultaron su satisfacción por ver caer a la Albiceleste en la gran final.

Egipto celebró el Mundial de España como una revancha pendiente contra Argentina

Además, el respaldo de varios jugadores españoles a diferentes causas internacionales aumentó la simpatía de algunos sectores del mundo árabe hacia la Roja durante la competición.

La celebración también llegó a otros países de la región. En Beirut, Líbano, españoles residentes, aficionados locales y seguidores latinoamericanos compartieron una noche de emociones, abrazos y brindis después del pitazo final.

"Se sufrió mucho porque España tuvo muchas oportunidades y no las metía. Son esos partidos en los que te pueden marcar en cualquier jugada y perderlo todo", comentó Adrián, un aficionado español residente en la capital libanesa.