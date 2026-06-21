El árbitro que Luis Díaz no quería volver a ver dirigirá a Colombia en el Mundial

La FIFA confirmó la designación arbitral para el compromiso entre Colombia y República Democrática del Congo por la fase de grupos del Mundial 2026.

El encargado de impartir justicia será el italiano Maurizio Mariani, un juez con experiencia internacional y que ya sabe lo que es dirigir partidos de la Selección Colombia. Sin embargo, su nombre también trae a la memoria un episodio que tuvo como protagonista a Luis Díaz.

Mariani, de 44 años y nacido en Roma, dejó un antecedente positivo para la Tricolor cuando estuvo al frente de la contundente victoria 5-0 sobre Panamá en los cuartos de final de la Copa América 2024. Además, ya tuvo actividad en la actual Copa del Mundo tras dirigir el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita.

La pesadilla regresa: el árbitro de la roja a Luis Díaz estará en Colombia vs. Congo

No obstante, el colegiado italiano también es recordado por una controvertida decisión que involucró al máximo referente ofensivo de Colombia. El 4 de noviembre de 2025, durante un partido de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, Mariani expulsó a Luis Díaz luego de revisar una acción en el VAR.

Aquella noche parecía perfecta para el colombiano. Díaz había marcado dos goles en el Parque de los Príncipes y era la gran figura del encuentro.

Sin embargo, en el cierre de la primera parte protagonizó una entrada sobre Achraf Hakimi que inicialmente fue sancionada con tarjeta amarilla. Tras la revisión en video, el árbitro cambió su decisión y mostró la roja directa.

Luis Díaz vuelve a encontrarse con el árbitro que desató la polémica en Europa

La determinación generó fuertes protestas por parte de los jugadores del Bayern Múnich. Días después se conoció un video en el que Mariani explicaba su criterio a referentes del equipo alemán como Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Harry Kane.

“Viene desde atrás. No tenía ninguna posibilidad de alcanzar el balón”, argumentó el árbitro para justificar la expulsión del colombiano.

Ahora, varios meses después de aquel episodio, Mariani volverá a encontrarse con Luis Díaz, esta vez en un escenario mucho más trascendental.

Con el Mundial en juego, todas las miradas estarán puestas sobre el desempeño arbitral en un partido clave para las aspiraciones de Colombia de avanzar a la siguiente ronda.