El Arsenal perdió y dejó la Premier al rojo vivo

Villa Park vivió una noche épica. Cuando todo apuntaba a un empate que dejaba las cosas casi igual en la tabla, apareció Emiliano Buendía en el último suspiro para darle al Aston Villa una victoria crucial 2-1 sobre el Arsenal. El equipo de Unai Emery encadena siete triunfos consecutivos y se acerca peligrosamente a la cima de la Premier.





Un partido vibrante y lleno de ocasiones

Desde el pitazo inicial, el duelo tuvo ritmo y tensión. Ambos necesitaban los tres puntos y las llegadas no tardaron en aparecer. Arsenal avisó primero con Odegaard y Saka, pero Emiliano Martínez, otra vez figura pese a haber sido duda por molestias, respondió con atajadas de lujo.

El Villa reaccionó con un Ollie Watkins muy incisivo, aunque también se encontró con un inspirado David Raya. El marcador se abrió gracias a Matty Cash, que aprovechó un centro de Pau Torres y un mal despeje para firmar el 1-0 con una volea.

Arteta movió fichas en el segundo tiempo con el ingreso de Viktor Gyökeres y Leandro Trossard y el belga, muy activo, empató el juego tras un rebote en el área luego de un centro de Saka. Desde ahí, el Arsenal dominó y tuvo varias para ganar, pero el Dibu sostuvo a los locales con tapadas determinantes.





Buendía desata la locura en la última jugada

El tramo final fue dramático, con imprecisiones y tensión máxima. El empate parecía sellado… hasta que, en el último segundo, Buendía, quien había ingresado al 88’, cazó un balón suelto en el área y lo mandó al fondo, dejando sin reacción a Raya.

El gol hizo estallar a Villa Park y dio un premio inmenso al equipo de Unai Emery, que no pierde en Premier desde el 1 de noviembre y que ya es un candidato firme al título. Para el Arsenal, la derrota duele, es su segunda caída en liga y les corta una racha de más de tres meses sin tropezar.





La Premier se enciende más que nunca

Aston Villa se pone a solo tres puntos del Arsenal y mete presión a un campeonato que parece destinado a un desenlace inolvidable. El proyecto de Emery crece en resultados, juego y convicción… y hoy, más que nunca, pelea de igual a igual con los gigantes de Inglaterra.