El Barcelona recupera dos pilares, pero la enfermería sigue llena

El FC Barcelona llega reforzado a la visita al Real Betis del "Cucho" Hernández y Nelson Deossa por la fecha 14 de LaLiga. Tras el triunfo clave contra Atlético de Madrid, Hansi Flick confirmó el regreso de Fermín López y Frenkie de Jong, dos piezas importantes que ya se entrenaron con el grupo y estarán disponibles en Sevilla.





De Jong y Fermín, listos… pero con calma

Ambos jugadores fueron baja en el duelo ante Atleti, pero evolucionaron bien y vuelven a la convocatoria. De Jong dejó atrás un proceso febril, mientras que Fermín se recuperó mucho antes de lo previsto de su lesión en el sóleo.

Aun así, Flick no quiso apresurarse al hablar del once titular:

“De Jong ha entrenado bien y podría jugar mañana… de inicio no lo sé. Fermín ya puede jugar, pero de inicio no estoy seguro. Dispondrá de minutos, eso sí”.

Todo indica que los dos comenzarán desde el banquillo, listos para aportar en caso de ser necesario.





Elogios a Raphinha y Yamal mientras aumentan las bajas

En rueda de prensa, Flick aprovechó para destacar la importancia de Raphinha y el brillante presente de Lamine Yamal:

“Raphinha es muy importante, siempre inicia la presión y nos aporta muchísimo”.

“Lamine está haciendo las cosas muy bien. Siempre quiere mejorar y superar al rival. En el 90% de los casos le hacen falta, pero Lamine sigue”.

A pesar de las buenas noticias, el técnico sigue con una enfermería llena. Araújo continúa ausente mientras atraviesa un momento personal difícil. Además, Gavi, Ter Stegen y Dani Olmo siguen fuera, este último, tras sufrir una luxación en el hombro en el momento de anotar el segundo de su equipo en el partido pasado, esta lesión lo tendrá un mes sin competir.





Barcelona recupera armas para seguir arriba

El líder del campeonato viaja a La Cartuja con la confianza renovada y con dos regresos que dan aire al mediocampo. Flick sabe que el camino es largo y la rotación será clave para mantener la buena racha y la buena forma de sus jugadores, Fermín y De Jong vuelven en el momento justo para sostener la pelea por la cima de LaLiga.