El Campín se viste de Tricolor: la despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

No es un encuentro cualquiera, la Selección Colombia vuelve a El Campín, los aficionados capitalinos han tenido la oportunidad de contar con la presencia del plantel de Lorenzo y este lunes, en medio de la gira denominada 'La Recta Final', los hinchas tendrán la oportunidad de mostrar su cariño y afecto en medio del encuentro de despedida contra Costa Rica rumbo al Mundial 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Morat está a cargo del espectáculo musical antes del pitazo inicial. Las puertas del estadio estarán habilitadas desde las 2:00 p.m. y las autoridades recomendaron llegar con anticipación para evitar congestiones en los accesos.

Al estadio El Campín, está prohibido el ingreso de elementos como pólvora, bombas de humo, armas, punteros láser, sombrillas, vuvuzelas y banderas de gran tamaño, entre otros objetos considerados de riesgo.

Selección Colombia se despide de los hinchas en El Campín contra Costa Rica

La Selección Colombia afina detalles para su compromiso de este lunes frente a Costa Rica y ya cuenta con la totalidad de los 26 jugadores convocados por el cuerpo técnico para la fecha FIFA. La concentración nacional completó su nómina en Bogotá tras la llegada de Jefferson Lerma, Daniel Muñoz y Jhon Arias, quienes se sumaron a los trabajos del equipo en la capital del país.

Con el grupo completo, el combinado tricolor realizó una nueva sesión de entrenamiento en el Estadio Metropolitano de Techo, donde el entrenador y su equipo de trabajo continuaron la preparación de cara al encuentro que se disputará este lunes 1 de junio a las 6:00 p. m. en el estadio El Campín.

La práctica estuvo enfocada en aspectos físicos, técnicos y tácticos. La jornada comenzó con ejercicios de calentamiento y activación, acompañados por dinámicas de integración grupal que buscan fortalecer la cohesión dentro del plantel. Posteriormente, los futbolistas realizaron ruedas de pases y trabajos técnicos orientados a mejorar la circulación del balón.

Más adelante, el cuerpo técnico dividió al grupo para desarrollar una sesión específica de diseño táctico, trabajando de manera diferenciada los movimientos en fase defensiva y ofensiva. El objetivo fue ajustar conceptos colectivos y afinar los mecanismos de juego que se pretenden implementar frente al seleccionado costarricense.

El entrenamiento de este domingo concluyó con ejercicios tácticos a campo completo y una práctica de fútbol en espacio reducido, en la que se evaluaron distintas variantes para el compromiso. Con el plantel completo y los últimos ajustes realizados, Colombia quedó lista para presentarse ante su afición en El Campín, donde buscará ofrecer una sólida actuación frente a Costa Rica.