El 'Dibu' quedó vencido: así fue el remate de Cucurella que rozó el gol

Cuando el primer tiempo entraba en su recta final y el marcador seguía sin moverse, España estuvo muy cerca de abrir el camino hacia el título gracias a una acción de Marc Cucurella.

La jugada se produjo en el minuto 42, cuando el conjunto dirigido por Luis de la Fuente encontró espacios por la banda izquierda y logró instalarse en campo rival.

Marc Cucurella recibió con libertad cerca del área y no dudó en probar suerte con un disparo cruzado que superó la estirada de Emiliano 'Dibu' Martínez, pero terminó pasando a escasos centímetros del segundo palo.

Marc Cucurella estuvo a centímetros de romper el empate ante Argentina

El guardameta argentino siguió la trayectoria del balón con la mirada, consciente de que poco podía hacer para evitar el gol si el remate tomaba dirección de portería. La acción despertó la reacción inmediata de los aficionados españoles, que ya celebraban lo que parecía el primer tanto del compromiso antes de ver cómo la pelota se escapaba por muy poco.

Argentina tuvo dificultades para enlazar pases y apenas encontró espacios para que Lionel Messi pudiera influir en el juego. De hecho, el capitán argentino solo recibió 14 balones en los primeros 45 minutos, una muestra del eficaz trabajo defensivo español.

La jugada que puso a temblar a Argentina antes del descanso

Marc Cucurella fue el hombre más incisivo por la banda izquierda. El lateral protagonizó varias aproximaciones de peligro, primero al cortar un avance argentino con un oportuno despeje de cabeza y después generando constantes problemas a Gonzalo Montiel.

España también avisó con un disparo de Mikel Oyarzábal, bien controlado por el arquero argentino, mientras que Pedro Porro llevó peligro con un centro que terminó en las manos del guardameta.

La primera mitad también dejó una mala noticia para Argentina. Lisandro Martínez recibió tarjeta amarilla y, minutos después, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo reemplazado por Nicolás Otamendi.

Aunque Julián Álvarez tuvo una opción en el cierre tras aprovechar un error en la salida española, Unai Simón resolvió con un despeje oportuno. Con el 0-0 en el marcador, España dejó una mejor imagen y Cucurella emergió como la principal figura de una final que promete emociones en el complemento.