El duelo entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena que impactó a todos los presentes. Cuando el reloj marcaba el minuto 66, Thibaut Courtois se desplomó sobre el césped con visibles gestos de dolor, encendiendo las alarmas en el conjunto belga en uno de los momentos más decisivos del compromiso.

El experimentado guardameta, figura de Bélgica durante gran parte del encuentro, intentó recibir atención médica para continuar en el partido. Sin embargo, las molestias físicas le impidieron seguir defendiendo el arco de su selección y la decisión del cuerpo técnico fue inmediata.

Courtois no pudo continuar: salió entre lágrimas y dejó una de las imágenes más conmovedoras del España vs. Bélgica

Cinco minutos después, en el 71, Rudi García ordenó el ingreso de Senne Lammens, quien sustituyó al portero del Real Madrid en un cambio obligado que modificó el panorama del compromiso.

La salida de Courtois estuvo cargada de emoción. Mientras abandonaba lentamente el terreno de juego, el arquero no pudo contener las lágrimas, consciente de que una lesión lo obligaba a dejar un partido trascendental para las aspiraciones de Bélgica en la Copa del Mundo.

Lesión de Courtois puede ser decisiva si España y Bélgica llegan a los penales

Las cámaras captaron el momento en el que el guardameta, visiblemente afectado, recibía el apoyo de sus compañeros y del cuerpo médico antes de dirigirse al banquillo. La imagen del capitán belga llorando rápidamente se convirtió en una de las postales más impactantes del encuentro.

Hasta el momento de su lesión, Courtois había respondido con seguridad cada vez que España exigió su intervención y transmitía tranquilidad a la defensa belga. Su salida representó un golpe anímico para el equipo europeo, que atravesaba uno de sus mejores momentos en el partido.

Más allá del resultado, la preocupación pasó a centrarse en el estado físico del arquero, cuya lesión dejó en suspenso a toda Bélgica y marcó uno de los episodios más emotivos y dramáticos de los cuartos de final del Mundial 2026.