El gesto de Beckham que emocionó a Harry Kane y a toda Inglaterra antes del Mundial

La selección de Inglaterra recibió una inyección de motivación en la antesala de los cuartos de final del Mundial 2026.

David Beckham, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de los 'Tres Leones', apareció de manera sorpresiva en la concentración del equipo para compartir con los jugadores y transmitirles un mensaje de confianza antes del decisivo compromiso frente a Noruega.

El exmediocampista visitó el complejo de entrenamiento del Inter Miami, en Fort Lauderdale, sede elegida por el equipo de Thomas Tuchel para preparar el encuentro mundialista. Allí saludó al cuerpo técnico y convivió durante varios minutos con los futbolistas, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

David Beckham sorprendió a Inglaterra con una visita especial antes del duelo ante Noruega

Uno de los encuentros más especiales fue con Harry Kane, capitán y máximo referente de la selección inglesa. Beckham conversó con el goleador, intercambió unas palabras de aliento y le deseó éxito en el objetivo de llevar a Inglaterra nuevamente a unas semifinales de la Copa del Mundo.

La presencia del histórico exjugador fue recibida con entusiasmo por el plantel, que continúa soñando con romper una larga sequía de títulos.

Inglaterra no conquista un Mundial desde 1966, cuando levantó el trofeo jugando como local, por lo que esta generación busca escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol inglés.

Inglaterra recibió una visita de lujo antes del Mundial: Beckham llegó para motivarlos

Además del respaldo emocional de Beckham, la selección británica completó su última sesión de entrenamiento en las modernas instalaciones del Inter Miami, afinando los últimos detalles tácticos antes de enfrentar a una Noruega que llega impulsada por figuras como Erling Haaland.

Con el ambiente cargado de ilusión y optimismo, Inglaterra espera que la visita de uno de sus mayores ídolos sirva como un impulso adicional para afrontar un partido de máxima exigencia.

Beckham, símbolo de una generación que estuvo cerca de la gloria mundialista, quiso transmitir su experiencia a un grupo que ahora tiene la oportunidad de devolver a los 'Tres Leones' al lugar más alto del fútbol internacional.